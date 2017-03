Tiroteos en Wisconsin dejan cuatro muertos

Un policía y tres personas murieron tras una disputa doméstica en un banco

WISCONSIN, ESTADOS UNIDOS (22/MAR/2017).- Un policía y al menos otras tres personas murieron baleadas el miércoles cuando una disputa doméstica en un banco se convirtió en tiroteos en tres locaciones del norte de Wisconsin, informaron los investigadores. Un sospechoso se encuentra detenido.

Los tiroteos ocurrieron en un banco, un despacho jurídico y un complejo residencial, en donde los agentes, incluido un equipo SWAT, enfrentaron al sospechoso por varias horas antes de terminar en una lluvia de balas alrededor de las 5:00 de la tarde.

Las autoridades no respondieron preguntas en una breve conferencia de prensa el miércoles por la noche ni ofrecieron detalles sobre las cuatro víctimas y el sospechoso, pero indicaron que la amenaza pública ha terminado. Jason Smith, un subadministrador de la División de Investigación Penal del Departamento de Justicia del estado, dijo que más de 100 agentes investigan el incidente y que el jueves más información será dada a conocer.

Los hechos ocurrieron en una zona de pequeños poblados al sur de Wausau, aproximadamente a 145 kilómetros (90 millas) al oeste de Green Bay. El agente fallecido trabajaba para la policía de Everest Metro, una pequeña fuerza de 27 oficiales que brinda servicio a Schofield y Weston.

"Quiero enviar mis condolencias y pedir a todos los que escuchan que tengan en sus pensamientos y plegarias a todas las víctimas y sus familias", declaró el jefe policial Wally Sparks. "Por favor manténganlos en sus plegarias y apoyen a sus agentes".

El primer tiroteo fue reportado poco después del mediodía en el Banco de Ahorros Marathon, en el poblado cercano de Rothschild. Los agentes que atendieron el reporte de una "situación doméstica" en el banco encontraron en el lugar a dos personas baleadas, quienes aseguraron que el agresor huyó antes de la llegada de los policías.

Un segundo reporte se registró cerca de 10 minutos después en el despacho de abogados Tlusty, Kennedy and Dirks, en la localidad vecina de Schofield. El tercer tiroteo sucedió a las 1:30 de la tarde en un complejo de apartamentos en Weston.

Una mujer que vive en el complejo dijo que se asomó desde la ventana de su apartamento cerca de las 1:15 de la tarde para ver la llegada de la policía, segundos después escuchó un disparo y vio a un agente desplomarse. Kelly Hanson, de 21 años, afirmó a The Associated Press que ella vio a otro policía meter al agente herido a un vehículo blindado del equipo SWAT y llevárselo, pero no sabía si estaba vivo o muerto.