El Papa insta a los jóvenes a abatir los 'muros del inmovilismo'

Los insta a expresar sus pensamientos, a manifestar su coraje, sus sueños e ideales

CIUDAD DEL VATICANO (21/MAR/2017).- El Papa instó a los jóvenes a expresar sus pensamientos, a manifestar su coraje, sus sueños e ideales, para provocar la caída de los "muros del inmovilismo" y abrir caminos a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano.

Francisco se manifestó en esos términos en un video difundido este día por el Vaticano junto con un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebrará en todas las diócesis católicas del mundo el Domingo de Ramos (9 de abril de este 2017).

Sus palabras hicieron también referencia a la gran JMJ, un encuentro multitudinario que se celebra cada tres años y cuya próxima edición está prevista para enero de 2019 en Panamá.

"Dios se fija en ustedes y los llama, y cuando lo hace está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Como la joven de Nazaret, pueden mejorar el mundo, para dejar una huella que marque la historia, la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan", dijo el Pontífice a los jóvenes.

Puso como ejemplo a la Virgen, que después de la anunciación "no se quedó encerrada en su casa", ni se dejó paralizar por el miedo y el orgullo porque no era una "joven-sofá", que buscaba sentirse cómoda y segura sin que nadie la moleste.

Justamente en la figura de María se centró el mensaje que el líder católico escribió para los jóvenes, que se distribuyó junto al video y que tiene por título "El todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí".

El texto incluyó numerosos neologismos, propios del lenguaje juvenil. Entre otras cosas, Jorge Mario Bergoglio advirtió que la experiencia en la Iglesia no es como un "flashmob" por el cual las personas se reúnen, realizan una "performance" y después cada quien se va por su propio camino.

Más adelante constató que la televisión está llena de "reality shows", pero afirmó que "no son historias reales" sino sólo unos minutos que corren delante de una cámara, en los que los personajes viven al día y sin un proyecto.

"No se dejen engañar por esa falsa imagen de la realidad. Sean protagonistas de su historia, decidan su futuro", exhortó.

"Muchos dicen que ustedes, los jóvenes, son olvidadizos y superficiales. No estoy de acuerdo en absoluto. Pero hay que reconocer que en nuestros días tenemos que recuperar la capacidad de reflexionar sobre la propia vida y proyectarla hacia el futuro. Tener un pasado no es lo mismo que tener una historia", añadió.

Luego reconoció que muchos jóvenes - heridos por las circunstancias de la vida- quisieran "reiniciar" su pasado y ejercer el derecho al olvido, pero a ellos les recordó que "no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro".

No obstante, señaló que los propios recuerdos no deben quedar amontonados, "como en la memoria de un disco duro" y aclaró: "no se puede almacenar todo en una nube virtual".

"Tenemos que aprender a hacer que los sucesos del pasado se conviertan en una realidad dinámica, para reflexionar sobre ella y sacar una enseñanza y un sentido para nuestro presente y nuestro futuro", insistió.

Aseguró que sería un grave problema, que no beneficiaría a nadie, fomentar una "memoria paralizante" que imponga realizar siempre las mismas cosas, del mismo modo. Por eso empujó a los jóvenes a enfrentarse a quienes consideran que la situación no puede ser distinta.

"Lo que deseo es que ustedes caminen no sólo haciendo memoria del pasado, sino también con valentía en el presente y esperanza en el futuro", estableció.