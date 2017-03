Pese al racismo, niños de EU competirán en Mundial de Robótica

Los niños del equipo, sin embargo, se lo tomaron con humor. De hecho, el incidente no pasó a mayores y los organizadores del concurso apenas se enteraron --y lo deploraron-- cuando los medios de comunicación locales empezaron a recordarlo.

La entrenadora de los cinco niños le dijo al mismo periódico que la composición multiétnica de los Panther Bots es, de hecho, poco común en las competencias de robótica, a las que llamó "algo así como un mundo de gente blanca (...) Nos miran y creen que no seremos competencia. Entonces nos mantenemos todo el día en el primer lugar y no pueden soportarlo".

GUADALAJARA, JALISCO (19/MAR/2017) .- El racismo no detuvo a un equipo de niños negros y latinos de Indianápolis, Estados Unidos, que ganó su boleto a un campeonato mundial de robótica, tras haber tenido que enfrentar algunos comentarios xenofóbicos.

Panther Bots Are Going To Worlds! https://t.co/r3zdR4vSfk