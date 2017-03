Inteligencia británica espió a Trump: Casa Blanca

Spicer citó un informe de Fox News que afirmaba que Obama había usado a GCHQ para eludir las restricciones legales de EU sobre monitoreo a sus ciudadanos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (16/MAR/2017).- La Casa Blanca citó el jueves informes de prensa no comprobados de que el entonces presidente Barack Obama había pedido a la agencia británica de inteligencia de señales, GCHQ, vigilar a Donald Trump con el fin de "asegurarse de que no hubiera huellas estadounidenses" de esa acción.

Hablando desde el podio de prensa de la Casa Blanca, el secretario Sean Spicer citó un largo informe de Fox News, que afirmaba que Obama había usado a GCHQ para eludir las restricciones legales estadounidenses sobre monitoreo a sus ciudadanos.

Esta versión fue una de varias ofrecidas por Spicer como supuesta evidencia de las explosivas denuncias del actual presidente de que Obama había ordenado pinchar sus teléfonos cuando era candidato.

Sin embargo, legisladores de ambos partidos que han investigado la denuncia no han encontrado ninguna evidencia que la sustente.

En su informe, publicado hace casi dos semanas, el comentarista conservador Andrew Napolitano afirmaba que "tres fuentes de inteligencia han afirmado a Fox News que el presiente Obama se salió de la cadena de mando" para ordenar la intervención de los teléfonos de Trump.

"Él no usó a la NSA, él no usó a la CIA, él no usó al FBI y él no usó al Departamento de Justicia", dijo Napolitano, agregando que Obama había usado al GCHQ británico.

Que Spicer citara este informe, frente al sello de la Casa Blanca, provocó reacciones en Londres y en esta agencia con sede central en Cheltenham, que ha trabajado estrechamente con la inteligencia estadounidense por décadas.

"Recientes afirmaciones hechas por el comentarista de medios, el (ex) juez Andrew Napolitano de que al GCHQ se le pidió hacer una intervención de comunicaciones contra el entonces presidente electo, no tienen sentido", dijo un portavoz de la agencia de inteligencia británica a la Afp.

"Ellas son totalmente ridículas y deben ser ignoradas", agregó.