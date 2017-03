EU abandonará grupo de derechos humanos de ONU si no se reforma

El país forma parte de los 47 miembros del Consejo para promover y proteger los DH a nivel mundial por tres años; finaliza en 2019

NACIONES UNIDAS, ESTADOS UNIDOS (15/MAR/2017).- El Secretario de Estado Rex Tillerson anunció a grupos de derechos que Estados Unidos abandonará el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a menos de que entame una "reforma considerable", según una carta obtenida por la Afp este miércoles.

Estados Unidos fue elegido para formar parte de los 47 miembros del Consejo, el órgano principal de Naciones Unidas para promover y proteger los derechos humanos a nivel mundial, por un periodo de tres años que finaliza en 2019.

En una carta dirigida a ocho grupo de derechos, Tillerson dijo que la administración estadounidense continúa "evaluando la eficacia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU" que se reúne actualmente en Ginebra.

"Podemos no compartir una visión en común sobre esto, dada la conformación de la membresía", dijo. Los miembros del Consejo incluyen a China y a Cuba, que fueron criticados por Estados Unidos por sus prácticas.

"Si bien debe ser la única organización de este tipo dedicada a los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos requiere una reforma considerable para que nosotros sigamos participando."

Tillerson dijo que Estados Unidos seguirá adelante con su "objeción fuerte y de principios a la agenda parcial del Consejo de Derechos Humanos contra Israel".

La administración del presidente Donald Trump prometió defender a Israel en las Naciones Unidas y reprochó al Consejo de adoptar resoluciones que critican al aliado de Medio Oriente de Washington.

Tillerson no precisó cuándo decidirá si mantiene o no el lugar de Estados Unidos en el Consejo, mientras que los grupos de derechos exigen que el país conserve su asiento y continúe siendo una voz para los derechos humanos a nivel mundial.

La anterior administración de Barack Obama jugó un papel clave en algunos de los mayores éxitos del Consejo como las investigaciones innovadoras sobre las atrocidades en Siria y en Corea del Norte.

"Estados Unidos es una parte integral del Consejo de Derechos Humanos", dijo el portavoz de la ONU Stephane Dujarric en reacción a esto.

La carta fue enviada al instituto Jacob Blaustein, a Better World Campaign, al Comité para los Derechos Humanos en Corea del Norte, a Freedom House, Freedom Now, Human Rights First, Human Rights Campaign y a la United Nations Association of the United States of America.