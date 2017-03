Vandalizan campo de golf de Trump en California

Un grupo de activistas por el medio ambiente envía mensaje al presidente de EU

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (13/MAR/2017).- Un grupo de activistas por el medio ambiente vandalizaron el lujoso club de golf del presidente estadounidense Donald Trump en el sur de California podando un mensaje contra el mandatario en la grama cerca del quinto hoyo, dijo la policía este lunes.

El grupo, que se autodenominó "anonymous environmental activist collective" (en español “Colectivo anónimo de activistas medioambientales”) envió un video al diario Washington Post en el que aparecían cuatro personas escalando la cerca del Trump National Golf Club in Rancho Palos Verdes, un exclusivo campo con vista al océano ubicado a 50 km al sur de Los Ángeles.

En un granuloso video de 64 segundos, los intrusos, vestidos de negro, usaron herramientas de jardinería para tallar en el propio campo un mensaje con letras de dos metros de alto que decía: "NO MORE TIGERS. NO MORE WOODS" ("No más tigres, no más maderas") en un juego de palabras con el nombre del golfista Tiger Woods.

Aunque el mensaje nada tiene que ver con el jugador. En un comunicado que el colectivo envió al diario, explicó que la acción es una protesta al "descarado desprecio (de Trump) por el medio ambiente".

El teniente David Sprengel del departamento del Sheriff en la ciudad de Lomita, la más cerca del club, dijo que el vandalismo ocurrió cerca de las 08:30 horas locales del domingo.

El campo de 18 hoyos, considerado uno de los mejores 100 campos de Estados Unidos según Golf Magazine, destaca por su espectacular vista al océano Pacífico y ha sido usado en varias películas, incluidas "Como si fuera la primera vez" y "Encuentro Familiar 2".

Según la guía en Internet World Golf, este club de Trump es el campo de golf más costoso que se haya construido en Estados Unidos: 264 millones.

El Trump National Golf Club no respondió aún a un pedido de reacción.