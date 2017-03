En tragedia de Guatemala ven responsabilidad oficial

Las víctimas iniciaron el fuego como protesta por los malos tratos que recibían

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA (11/MAR/2017).- El incendio en un abarrotado albergue estatal en el que murieron 37 menores obligó a Jimmy Morales, presidente de Guatemala, a reclamar una reforma en el sistema de hogares juveniles, mientras las familias de las víctimas empezaban a recibir los cuerpos de las jóvenes.

El albergue, ubicado afuera de Ciudad de Guatemala, alojaba a unos 800 jóvenes y mezclaba a niños y adolescentes en conflicto con la ley con víctimas de abusos.

Parientes y funcionarios dijeron que el incendio comenzó cuando algunas chicas prendieron fuego los colchones para protestar por los abusos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Las llamas se extendieron por la división femenina del centro, donde algunas niñas estaban encerradas bajo llave en un dormitorio tras un intento de fuga.

Claudia Tecún rompió en llanto a la entrada del Hospital Roosevelt en Ciudad de Guatemala ayer. Su hija Noemí, de 17 años, recibía tratamiento por quemaduras que cubrían 70% de su cuerpo.

“Los doctores no le dan esperanza de vida”, dijo llorando. “Yo oí en las noticias que decían que mi hija fue una de las niñas que incendió el hogar. No es cierto, cómo pueden decir eso. Mi hija no intentó quitarse la vida”, aseguró.

Más tarde, Siona Hernández García fue una de las primeras menores del albergue en ser sepultada.

La Procuraduría de Derechos Humanos dijo que según investigaciones propias en el lugar se cometían abusos por parte de empleados que a pesar de haber sido denunciados reiteradamente desde 2015 “no se había hecho nada”.

Centenares de escolares y universitarios se manifestaron para clamar Justicia para las 37 adolescentes muertas. En la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, decenas de estudiantes de la Universidad San Carlos (pública) se agolparon, con sus características capuchas y rosa roja en mano, para exigir la renuncia del presidente por su incapacidad en la gestión de esta tragedia, de la que no se conocen responsables.