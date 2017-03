Trump canta éxitos pop y actúa en ‘Juego de Tronos’

Te presentamos diversas mezclas en las que parodian al presidente de EU

GUADALAJARA, JALISCO (08/MAR/2017).- En internet hay gente que hace de todo. Por ejemplo, utilizar fragmentos de discursos de Donald Trump, (hoy presidente de Estados Unidos), para crear parodias de canciones populares y escenas de cine o televisión. Por causa de esta creativa gente, YouTube está lleno de las mezclas más inesperadas.

"Barbie Girl"

El éxito de Aqua de 1997 fue convertido en dúo entre Trump y su antecesor Barack Obama, con el empresario a cargo de los versos de la muñequita.

Clic para ver el video

"Let it go"

La parodia de "Frozen" sustituye a la princesa Elsa con un Trump en su "reino de soledad", pero no habla de un castillo de hielo, sino de su muro fronterizo.

Clic para ver el video

"El invierno está... ¿trumpeando?"

Las palabras de Trump suenan extrañamente lógicas en la guerra contra Daenerys Targaryen: ni en Juego de Tronos quiere más inmigrantes.

Clic para ver el video

"300: Haz grande otra vez a Estados Unidos"

¿El rey Leónidas de Esparta habría dicho algo como "Vamos a recuperar nuestro país, amigos"? Pues aquí sí lo hace.

Clic para ver el video

Él te tratará mejor

El éxito romántico de Shawn Mendes también puede ser una promesa de Trump, en este éxito ideal para una campaña presidencial.

Clic para ver el video

Y una menos romántica

"Closer" de The Chainsmokers es un tema menos dulce que el de Shawn Mendes, pero el mismo canal creó la versión en voz de Trump.

Clic para ver el video

"Do you wanna build a wall?"

Otra de "Frozen" e incluye a Vicente Fox. El autor utiliza discursos del hoy presidente para componer este tema, mitad balada tierna y mitad dance.

Clic para ver el video

"Maná, maná"

El sitio The Woodcreek Faction creó un "mashup" entre un debate de Trump contra Hillary Clinton y el famoso sketch de Plaza Sésamo.

Clic para ver el video

Un momento pop con DNCE

Trump también canta "Cake by the ocean"

Clic para ver el video

Y el tema de Pokémon

Cualquier niño de la década pasada sabe este tema; ahora imagínense a Trump en inglés: "Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más".

Clic para ver el video