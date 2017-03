Tren impacta a autobús en Mississippi; hay tres muertos

El tren se dirigía hacia el este cuando fue impactado por el autobús en una intersección en el centro de Biloxi

BILOXI, ESTADOS UNIDOS (07/MAR/2017).- Un tren de carga embistió a un autobús en Biloxi, Mississippi y lo arrastró sobre las vías en un accidente que dejó al menos tres muertos el martes, indicaron las autoridades.

Imágenes del lugar muestran al autobús en su posición, intacto y sobre las vías, y se advierte que el tren de la firma CSX lo embiste por el lado izquierdo.

En el autobús viajaban 50 personas procedentes de Austin, Texas, informó el jefe de la policía de Biloxi, John Miller, en conferencia de prensa.

Las autoridades creen que el autobús estaba detenido en las vías cuando se lo llevó el tren pero se desconocen las causas, subrayó.

Al menos tres personas murieron, de acuerdo con el portavoz de la ciudad de Biloxi, Vincent Creel, quien agregó que los socorristas seguían rescatando heridos del autobús más de 30 minutos después de la colisión y sacaban a muchos por las ventanas.

Los testigos dijeron a WLOX-TV que los pasajeros eran adultos mayores. Los autobuses fletados, como el del accidente, a menudo llevan a clientes a alguno de los ocho casinos de Biloxi. Creel indicó que no sabía con certeza a dónde se dirigía el vehículo.

"Quiero que sepan que hacemos cuanto podemos para bajar a todos del autobús", afirmó Miller.

El tren de CSX, que tenía tres locomotoras, se dirigía hacia el este cuando fue impactado por el autobús en una intersección en el centro de Biloxi poco antes de las 2:15 de la tarde y fue arrastrado unos 90 metros (300 pies) por las vías, según Creel.

La vía de un solo carril es la principal línea férrea de CSX por la costa del golfo y recorre zonas densamente pobladas en el sur de Mississippi.

Un hospital cercano estableció una unidad médica en el lugar para atender a los heridos, y las personas más graves fueron trasladadas por helicóptero a hospitales que atienden casos de traumatismo.

La rotulación del autobús indicaba que pertenecía a la firma Echo Transportation, que de acuerdo con los registros de empresas de Texas es una unidad de la compañía TBL Group con sede en Grand Prairie, cerca de Dallas.

Echo no respondió de momento los mensajes que The Associated Press le envió por teléfono y correo electrónico en busca de declaraciones sobre el accidente.

CSX, con sede en Jacksonville, Florida, tampoco contestó mensajes similares.