Cámara alta aprueba que Parlamento pueda vetar ley del ‘Brexit’

La enmienda de los Lores obliga a la primera ministra Theresa May a someter el acuerdo de divorcio al poder legislativo

LONDRES, INGLATERRA (07/MAR/2017).- La Cámara de los Lores aprobó este martes una enmienda a la ley de inicio del ‘Brexit’ obligando a la primera ministra británica Theresa May a someter al Parlamento el acuerdo de divorcio con la Unión Europea.

Se trata de la segunda enmienda impuesta por la cámara alta a esta ley, tras la de la semana pasada garantizando los derechos de los europeos residentes en el Reino Unido, pero ambas serán probablemente eliminadas cuando la ley vuelva a ser votada en la Cámara de los Comunes.

De todos modos, ambos correctivos constituyen un aviso a May de que el Parlamento no se conformará con ser mero espectador del proceso de salida.

"El contrataque empieza aquí", sentenció el histórico conservador europeísta Michael Hsseltine, ex viceprimer ministro y exministro de Defensa, que se opone al ‘Brexit’.

La enmienda, añadió Heseltine, garantiza que "el Parlamento es el custodio de la soberanía nacional".

A diferencia de la Cámara de los Comunes, donde los conservadores de May tienen una ligera mayoría absoluta -330 de los 650 escaños-, en la de los Lores están a merced de la oposición.

May prometió al Parlamento que le permitirá pronunciarse sobre el acuerdo final pero que ello no frenará la salida: si lo aceptan, bien, si no, el Reino Unidos saldrá de la UE sin acuerdo.

Pero muchos temen que una ruptura sin acuerdo traería el caos, y dejaría sin efecto, de la noche a la mañana, todos los acuerdos comerciales y contratos entre el Reino Unido y sus 27 ex socios comerciales.

Un sondeo publicado el martes por el diario The Independent constató que sólo el 25% de los británicos apoyarían irse de la UE sin un acuerdo y que la afirmación de May de que "irse sin acuerdo es mejor que con un acuerdo malo" no es en absoluto compartida por el público.



Divisiones debilitan a Londres ante la UE

En el debate en la Cámara de los Lores, el laborista Peter Hain dijo que incluso quienes votaron por el ‘Brexit’ en el referéndum del 23 de junio no eran unánimes sobre la futura relación con la UE, "porque los líderes de la campaña para irse no les dijeron cuál era la alternativa". En consecuencia, el Parlamento debería pronunciarse sobre la salida.

El gobierno había pedido a los Lores -una cámara inelecta, integrada por nobles, obispos y miembros designados por los partidos- que no manosearan más la ley.

May "cree que no deberíamos comprometernos a nada que incentive a la UE a ofrecernos un mal acuerdo", dijo el portavoz de May.

"Si nos colocamos en la posición en que el acuerdo negociado pueda ser rechazado por los diputados, fortaleceremos a la otra parte en la negociación", añadió.

La primera ministra tiene prisa por que se apruebe la ley para ajustarse al calendario que ella se impuso, y que preveía notificar la salida de la UE a sus socios europeos en marzo, como mucho, para empezar ya los dos años de negociaciones previstos por los tratados europeos.