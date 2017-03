Reino Unido contraatacará si no logra buen acuerdo con UE

Según el ministro británico Philip Hammond, el gobierno hará 'lo que tenga que hacer'

LONDRES, REINO UNIDO (05/MAR/2017).- El ministro británico de Economía, Philip Hammond, dijo este domingo que el Reino Unido "contraatacará" y hará "lo que tenga que hacer" si no consigue el acuerdo que desea para la salida del país de la Unión Europea (UE).

"Si hay alguien en la Unión Europea que piensa que si no logramos un acuerdo con la UE, si no continuamos trabajando juntos, el Reino Unido se escurrirá como un animal herido, eso no va a suceder", afirmó en una entrevista con la BBC.

"Los británicos tenemos un gran espíritu de lucha y contraatacaremos. Forjaremos nuevos acuerdos comerciales en todo el mundo. Montaremos nuestro negocio a nivel global", declaró.

"Nos fortaleceremos y haremos lo que tengamos que hacer a fin de asegurar que la economía británica sea competitiva y que el país tenga un gran y exitoso futuro", añadió.

El ministro conservador no precisó si una de las armas de contraataque podría ser rebajar al máximo los impuestos para atraer empresas, en dura competencia con la UE, algo que el Gobierno había insinuado en el pasado.

"No voy a hacer conjeturas sobre cómo podría responder el Reino Unido a un resultado que no espero", dijo a la cadena pública, en alusión a esa posible falta de acuerdo con Bruselas.

Hammond recordó no obstante que se trata de "una negociación" y hay que tomar posiciones.

"Esperamos conseguir un amplio acuerdo de libre comercio con nuestros socios europeos, pero deben saber que la alternativa no va a ser que el Reino Unido se escurra a un rincón", incidió.

El Reino Unido ha endurecido su postura de cara al inicio de las negociaciones con Bruselas, que la primera ministra, Theresa May, prevé comenzar este mes con la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa.

El ministro para el "brexit", David Davis, advirtió el pasado martes a sus colegas en el Gobierno de May que deben prepararse para "el improbable escenario de que no pueda alcanzarse un acuerdo mutuamente satisfactorio" con la UE.

El próximo miércoles, Hammond presentará su primer Presupuesto del "brexit" y, según la prensa, podría anunciar una partida de reserva de 60 millones de libras (70 millones de euros) para hacer frente a la salida del país del bloque comunitario.

En un artículo publicado hoy en "The Times", el ministro advierte de que no hay que esperar en esa propuesta de Presupuesto grandes cambios en las inversiones públicas.

Hammond argumenta que seria "imprudente" endeudarse para financiar "un gran aumento del gasto", a pesar de la crisis que atraviesan los servicios públicos en el Reino Unido, especialmente la sanidad y la atención social.