Hollande destaca excelencias de París

PARÍS, FRANCIA (04/MAR/017).- El presidente francés, François Hollande, alabó el atractivo de París para personas de todo el mundo, en una respuesta velada a los desaires lanzados el mes pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre los riesgos para la seguridad en la capital francesa.

En un acto de conmemoración del 50 aniversario de la Brigada de Bomberos, Hollande dijo que "París es una ciudad de excepción por la importancia de su población, por la belleza de su patrimonio, por la diversidad de sus monumentos, por su proyección internacional".

"El mundo -afirmó- quiere a París; nadie podrá disuadirle de acudir y nada podrá detener esta voluntad del mundo de estar presente en París".

En un mitin a mediados de febrero, Trump relató que un amigo le había dicho que "París ya no es París" por la pérdida de atractivo que a su parecer había sufrido la capital francesa tras los atentados terroristas de 2015.

Ese comentario lo hizo dentro de su argumentación para justificar las restricciones en la política migratoria destinadas a intentar impedir la llegada de yihadistas a Estados Unidos.

Hollande ya reaccionó a esas palabras del presidente estadounidense el pasado día 25, al indicar que "nunca es bueno mostrar el mínimo desprecio con un país amigo".

Entonces, el presidente francés hizo notar que él podría criticar igualmente los atentados sufridos en Estados Unidos y, aunque no quiso entrar en comparaciones, hizo notar que en Francia las armas no circulan libremente y "no hay personas que disparan contra la gente indiscriminadamente"