El Papa Francisco confiesa a curas de Roma

El sumo pontífice realizaba un encuentro con el clero cuando sin previo aviso llamo a los representantes de la iglesia para confesarlos

CIUDAD DEL VATICANO (02/MAR/2017).- El Papa Francisco sorprendió hoy a un grupo de sacerdotes de Roma, a quienes confesó sin estar previsto, antes de pronunciar un discurso para pedir a los clérigos "sentirse pecadores" y no cerrarse en sí mismos.

Durante un encuentro con el clero de la capital italiana, en la Basílica San Juan de Letrán, Francisco instó a evitar las "vidas sacerdotales a mitad" y llamó a tener "existencias maduras" que sean capaces de generar "fe en los demás".

"Si la fe no crece, permanece inmadura. Existen vidas humanas y sacerdotales a mitad de camino porque la fe no creció, no fue más allá: es inmadura. Nosotros sacerdotes, si no tenemos una fe madura podemos hacer mal", sostuvo.

"Me gusta repetir que un sacerdote o un obispo que no se siente pecador, que no se confiesa, si se cierra en sí, no progresa en la fe", añadió.

El encuentro con los sacerdotes se retrasó unos 50 minutos, el tiempo que dedicó el líder católico a confesar una docena de curas.