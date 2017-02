Ella es Astrid Silva, la mexicana que responderá al discurso de Trump

La ‘dreamer’ mexicana llegó a EU cuando tenía cuatro años y ahora teme porque su familia sea separada

GUADALAJARA, JALISCO (28/FEB/2017).- Astrid Silva cruzó la frontera norte de México cuando tenía cuatro años y hoy por primera vez en la historia de Estados Unidos, responderá en español al discurso del presidente Donald Trump ante las dos cámaras del Congreso.



Astrid cuenta que sólo tenía una muñeca y un vestido de holanes cuando ella y su madre cruzaron el Río Bravo en una balsa para reunirse con su padre, quien ya tenía un trabajo como jardinero.



La familia originaria de Durango se estableció en Nevada y su madre comenzó a limpiar casas para ganar dólares.



Cuando llegó el momento de estudiar la preparatoria, Astrid se inscribió a una escuela técnica a espaldas de sus padres, quienes tenían miedo de que la deportaran si se descubría que era indocumentada.



Sin embargo, no sólo terminó con honores, sino que los cinco años siguientes trabajó como niñera para pagarse la universidad comunitaria donde obtuvo dos títulos: Artes y Ciencias Políticas. Después, ingresó a la Universidad Estatal de Nevada para obtener un tercer diploma, según detalla el sitio ABC News.



Lo que marcó definitivamente a Astrid fue la muerte de su abuela en 2009; ella los visitaba cada año y sin embargo, la familia no pudo asistir al funeral por temor a ser descubiertos como indocumentados.



"Allí es cuando me di cuenta de que no me podía quedar sentada viendo cómo las familias eran separadas por un sistema migratorio roto, sabía que tenía que actuar", contó.



Entonces co-fundó "Dream Big Vegas", una organización que promueve en su comunidad reformas a las leyes de inmigración y se acercó al senador por Nevada Harry Reid, quien los apoyó.



Reconocimiento nacional



En el 2014, el ex presidente Barack Obama compartió la historia de Astrid cuando anunció unas medidas migratorias para frenar la deportación masiva de cinco millones de personas que sin embargo, no entraron en vigor.



"¿Somos una nación que expulsa a una floreciente inmigrante como Astrid o somos una nación que encuentra una manera de darle la bienvenida?", dijo Obama en aquel discurso.



Astrid también dio un discurso en la Convención Demócrata de julio pasado, donde contó su historia y pidió apoyar a Hillary Clinton por 'realmente entender' la naturaleza multicultural de Estados Unidos.



El programa de Acción Diferida (DACA) le permitió a Astrid permanecer en el país y ser una "dreamer", mientras que otro programa federal le permitió a sus padres quedarse porque su hermano menor nació en EU.



Sin embargo, con las reformas que impulsa Trump, Astrid, hoy de 28 años, teme que vayan a separar a su familia y que sus padres ya no puedan estar con su nieto Noah.



Participación histórica



Esta noche Donald Trump se dirigirá a las cámaras del Congreso para exponer sus prioridades legislativas y como es costumbre, el partido de oposición le responderá.



Los demócratas eligieron a Astrid porque consideran que simboliza los valores de los inmigrantes que han hecho crecer a Estados Unidos y será la primera ocasión que el presidente reciba una respuesta en español a su mensaje.



En inglés, la respuesta la dará el ex gobernador de Kentucky, Steven Beshear.

EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA