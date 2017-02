Detienen a autora australiana en su visita 117 a Estados Unidos

Mem Fox, conocida escritora, estuvo retenida por varias horas junto con otras 20 personas que fueron sacadas de la línea de migración en Los Ángeles

GUADALAJARA, JALISCO (28/FEB/2017).- La autora australiana Mem Fox contó para el diario británico The Guardian cómo fue detenida e interrogada en su visita 117 a Estados Unidos y cómo esto la hizo considerar jamás regresar a ese país.

Mem Fox es una conocida escritora de literatura infantil con más de 30 libros publicados, entre ellos “Ten little fingers and ten little toes” (Diez deditos de las manos y diez deditos de los pies) que fue uno de los regalos oficiales que el gobierno australiano envió al príncipe George de Reino Unido con motivo de su nacimiento.

Por casi dos horas Fox fue detenida en una sala de espera con cerca de 20 personas que, igual que ella, habían sido sacadas de la línea de migración en el aeropuerto de Los Ángeles por ser consideradas como un riesgo para la seguridad.

Al parecer los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) creyeron que la autora intentaba entrar al país con la visa incorrecta pues viajaba con gastos pagados y recibía un honorario, por lo que creyeron que intentaba quedarse a trabajar cuando sólo estaba ahí para dar una conferencia, la misma por la que recibió el honorario.

Sin embargo nadie se detuvo a hacerle preguntas a Mem Fox que contó cómo vio pasar uno tras otro a personas de diferentes nacionalidades, incluyendo algunas que no entendían bien inglés, para ser interrogadas de una manera agresiva por las autoridades migratorias.

La autora describió su interrogatorio como “monstruoso”, acerca de la actitud del agente dijo que “la beligerancia y violencia de ello fue aterradora”. Hasta que descubrieron que era una celebrada autora y decidieron dejarla ir con un sencillo “ha sido un placer conocerla, Sra. Fox” por parte del agente.

Para Fox fue tan una experiencia traumática y dijo que sólo pudo recostarse a llorar una vez que pudo llegar a su habitación del hotel.

Aunque días después recibió en su casa de Australia un mensaje por parte de la embajada estadounidense con disculpas por lo ocurrido, ella confesó que este suceso la ha marcado.

“Pensé que era una activista antes, pero esto me ha convertido en una revolucionaria. No voy a dejar que eso pase. En lugar de llorar y estar triste y sentarme en el sofá, voy a escribirle a los políticos. Voy a llamar. Voy a escribir a los periódicos. Voy a llegar a la radio. No me quedaré callada. No más comportamiento pasivo” concluyó Mem Fox.