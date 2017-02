Con Obama aumentaron las visas para estudiantes e inversionistas

Tras las cifras récord en los últimos años del demócrata, hoy existe incertidumbre por la política migratoria de Donald Trump

GUADALAJARA, JALISCO (28/FEB/2017).- Rodrigo Solís viajó en diciembre pasado a Estados Unidos para participar en un curso que se llevó a cabo durante una semana en el Babson College, ubicado en Boston. El joven de 21 años dice que al principio y como estudiante de la Licenciatura en Medicina de la Universidad de Guadalajara (UdeG) no esperaba mucho de esta capacitación.

Sin embargo, en la institución que visitó le proporcionaron herramientas con las que pudo analizar soluciones para un problema y comprobó que su nivel académico no está alejado del que tienen estudiantes de otras partes del mundo. Aunque ingresó al país vecino con visa de turista, tipo B1-B2, comenta que en el futuro planea realizar una residencia médica en un hospital de Nueva York.

Durante su administración federal, Barack Obama incrementó el número de visas a estudiantes mexicanos: en 2009 entregó siete mil 598 permisos y en 2015 (última cifra reportada) los aumentó a 18 mil 375.

En la página de internet de la Embajada y consulados de Estados Unidos en México se acentúa que los esfuerzos de intercambio educativo son parte fundamental de su política bilateral.

“Tanto la iniciativa del Presidente Obama ‘La Fuerza de 100,000 en las Américas’, como el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación, están focalizados en incrementar el número de estudiantes mexicanos en los Estados Unidos y el número de estudiantes estadounidenses en México”, se señala en el sitio.

El coordinador de Cooperación e Internacionalización de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Carlos Iván Moreno, afirma que además del programa de estancias cortas en Estados Unidos, la institución cuenta con alrededor de 50 plazas de movilidad para que sus alumnos pasen un semestre en universidades de Estados Unidos. A través de la relación con la Asociación de Universidades Públicas y Territoriales (APLU, por sus siglas en inglés), buscará que existan al menos 50 lugares más.

Otro sector beneficiado por Obama en esta materia fue el de los inversionistas mexicanos. En 2009 recibieron mil 700 visas y en 2015 obtuvieron dos mil 580.

En enero de 2015, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, anunció la apertura de su país a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) mexicanas interesadas en internacionalizarse mediante la participación en este mercado a través de la Cumbre de Inversiones “SelectUSA”.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, SelectUSA “trabaja de manera individual con las empresas para ayudarlas a obtener información para su toma de decisiones, a ponerlos en contacto con los actores locales, a navegar el sistema regulatorio federal y a encontrar soluciones a temas relacionados con el Gobierno federal”.

Ante Trump, UdeG se blinda para intercambios

En diciembre pasado, Gabriela Mayorga participó en un programa sobre liderazgo y emprendimiento que se llevó a cabo durante dos semanas en la Universidad Estatal de Arizona. El trato que recibió por parte de la institución y de las personas con las que convivió fue bueno. Sin embargo, considera que Donald Trump podría afectar su plan para obtener una estancia de investigación en la Universidad de Texas en el próximo verano.

“Sin duda alguna veo que sus intereses mermarán las oportunidades de estudio en el extranjero… y no se diga las oportunidades para realizar prácticas en dicho país.. mucho menos (para) trabajar”, comenta la estudiante del sexto semestre de la Licenciatura en Medicina de la UdeG.

El coordinador de Cooperación e Internacionalización de la UdeG, Carlos Iván Moreno, destaca que, ante una posible orden ejecutiva o cambio normativo que limite el ingreso de los estudiantes mexicanos, la Universidad fortalecerá los lazos de colaboración con las 15 universidades estadounidenses con las que tiene convenios, particularmente con la Asociación de Universidades Públicas y Territoriales (APLU, por sus siglas en inglés), que integra a más de 140 instituciones de ese país.

“Las universidades siguen entusiasmadas con los proyectos, no ha cambiado nada. Aunque hay preocupación, por supuesto, pero están las universidades manteniendo su relación con nosotros”.

Acentúa que este año la UdeG apoyará hasta 400 estudiantes para que viajen a Estados Unidos y participen en programas de estancias cortas (de dos a cuatro semanas) enfocados en innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica principalmente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Babson College y las universidades de Arizona y California.

El Consulado de EU en Guadalajara indica que diariamente recibe más de mil 500 solicitudes de visas de no inmigrantes para turistas, negociantes, estudiantes y trabajadores temporales. De acuerdo con el Prontuario sobre movilidad y migración internacional, 9.3% de los mexicanos que ingresaron en EU con documentos entre 2009 y 2014 tenía como objetivo estudiar.

VISAS

Puntos en contra

Los siguientes puntos resultarán en una negación de su trámite de visa:

• Intentar negar u omitir previas violaciones a la Ley de migración o antecedentes penales (en cualquier país).

• Presentar cualquier documentación falsa o alterada.

• Presentar documentación de alguna otra persona como propia.

FUENTE: Embajada y consulados de Estados Unidos en México.

NUMERALIA

Mil 500 solicitudes de visa de no inmigrante para turistas, negociantes, estudiantes y trabajadores temporales recibe diariamente el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara.

74,466 visas para estudiantes mexicanos otorgó Barack Obama entre 2009 y 2015.

1,479,109 visas entregó el Gobierno de Estados Unidos a los mexicanos en 2015.

En riesgo, comerciantes y empresarios

Para Ignacio Pinto León, especialista en Derecho Migratorio, la continuidad de las visas para comerciantes e inversionistas (E-1 y E-2, respectivamente), dependerá de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues estos permisos existen desde que este acuerdo comercial se cristalizó en los años noventa.

“Si se elimina el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y no hay un tratado de inversión, los mexicanos ya no califican para estas visas. Igual que los venezolanos, que no califican por no tener ese tratado de inversión”.

Otra visa que podría eliminarse es la que se entrega a los profesionistas mexicanos: la TN. En 2015, la administración de Barack Obama entregó 12 mil 996 de estos permisos a trabajadores provenientes de México.

Pinto León, abogado mexicano que trabaja como profesor en la Universidad de Houston, destaca que entre los afectados podrían estar los ingenieros, contadores, arquitectos, economistas, abogados y diseñadores.

“Desde el 1994, cuando se creó la categoría TN, los profesionistas mexicanos y canadienses pueden venir temporalmente. Esa es una visa muy generosa, no tiene un límite numérico. Son de trámite muy rápido”.

El pasado 21 de febrero, el secretario de Economía de México, Idelfonso Guajardo, aseguró que antes de renegociar el TLCAN, el Gobierno de Donald Trump debe reconocer que este acuerdo “ha sido beneficioso” para Estados Unidos. Sin esta declaración, agregó, las discusiones se sesgarían.

“Nada en el nuevo TLCAN debe ser un paso hacia atrás. Definitivamente, no incluiremos ninguna medida de gestión de comercio, como cuotas o abrir la caja de Pandora de los aranceles. Sería desastroso”, acentuó el funcionario.

LA VOZ DEL EXPERTO

Alertan por afectaciones

Jesús Rodríguez Delgadillo (investigador de la UdeG)

Para el integrante de la Academia de Derecho Internacional, la tradición de respeto a la ley en Estados Unidos vuelve difícil que Donald Trump pueda llevar a cabo medidas que afecten la entrega de visas para estudiantes, turistas e inversionistas mexicanos que desean viajar a ese país. Sin embargo, dice que las afectaciones podrían venir con los cambios en los criterios de la aplicación de la ley.

Un ejemplo es el caso de Guadalupe García de Rayos, mexicana que desde 2013 tenía una orden de deportación que no fue ejecutada por el Gobierno de Barack Obama, pues no era una prioridad. Sin embargo, tras la llegada de Trump la guanajuatense fue repatriada inmediatamente.

“Lo que yo veo más grave es que se despertó y se promovió el sentimiento antiamericano en Estados Unidos. Pero también existe gente con más criterio y respeto a la aplicación de la ley. No siempre le van a cumplir los caprichos a Trump”.

Además, Rodríguez Delgadillo destaca que México debe aprovechar la red consular que actualmente mantiene en Estados Unidos y contratar abogados para aumentar la atención a los mexicanos.

TELÓN DE FONDO

Pretenden reducir los fraudes en trámites

Para evitar que más habitantes jaliscienses sean engañados al tramitar una visa, miembros de la Unidad de Prevención de Fraude del Consulado de los Estados Unidos en Guadalajara visitaron durante el año pasado áreas rurales en los Estados de Nayarit, Aguascalientes y Colima. En Jalisco también estuvieron en Puerto Vallarta y en Ciudad Guzmán.

Kathleen M. Guerra, cónsul regional de Prensa y Cultura, afirmó en diciembre pasado que, aunque este problema es difícil de medir, en ocasiones han acudido a estos Estados porque las autoridades a su cargo solicitaron su presencia con el fin de que dieran recomendaciones a la población.

La funcionaria norteamericana refirió que durante las presentaciones públicas, los funcionarios explicaron a los participantes cómo evitar fraudes para las visas de turista y también de trabajo temporal. Y les acentuaron que toda la información que necesitan está en la página de internet del Consulado Americano y sólo tienen que pagar una vez su cita.

“Sabemos que esos coyotes existen en todas los municipios del Estado y cualquier persona en cualquier parte de México puede venir a Guadalajara para solicitar una visa. Es muy difícil medir el nivel de actividad en términos de los coyotes porque podría ser en cualquier parte. También hay muchas páginas falsas en las que dicen que son del Consulado, que pueden garantizar una visa”.

Además de llevar a cabo estas visitas, el Consulado realiza programas que acercan a la comunidad de la región a conferencistas, escritores, expertos en el proceso electoral estadounidense, en gestión de agua y medio ambiente. También ayuda a que académicos, indígenas y estudiantes adquieran conocimientos durante estancias en Estados Unidos.

SABER MÁS

Atención a las víctimas

• Representantes del Centro de Atención a Solicitantes (CAS) están disponibles para asistir a solicitantes vía telefónica o el día de la cita.

• Los individuos que se acerquen a usted en la vía pública o fuera de las instalaciones no representan al Consulado, la Embajada o al CAS.

• Los empleados de notarias públicas tampoco representan al Consulado o la Embajada y no pueden influenciar el avance de su caso.

• Los pagos de trámite de visa sólo pueden procesarse a través de internet o vía telefónica con el CAS o en Banamex o Scotiabank. Y las citas para trámite de visa sólo pueden agendarse a través internet o vía telefónica.

• Los solicitantes mayores de siete años no necesitan traer fotografías a su cita en el CAS.

