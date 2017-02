Trump critica error en los Oscar

Lamentó que los involucrados en la celebración de la Academia se enfocaran en criticarlo

GUADALAJARA, JALISCO (27/FEB/2017).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no desaprovechó la oportunidad de subrayar el error cometido en la ceremonia de los premios Oscar de este domingo por la noche, y criticó que la celebración de la Academia de Hollywood tuvo tal carga política que no distrajo a los organizadores de "lo básico".

La fiesta de este domingo 26 de febrero estuvo marcada por discursos sobre unidad y respeto a los derechos humanos de los inmigrantes y refugiados en Estados Unidos, una crítica constante al gobierno de Trump, quien ha promovido cambios legales que afectan a esos grupos poblacionales.

Sin embargo, la nota de la noche fue el error con el último premio, el de mejor película: los presentadores leyeron el título de la cinta "La La Land", al parecer tras recibir el sobre equivocado, cuando debieron leer el de la ganadora, "Moonlight".

En una entrevista exclusiva que dio al sitio Breitbart.com, el presidente lamentó que los involucrados en los Oscar se enfocaran en criticarlo.

"Creo que estaban tan concentrados en política que al final no resolvieron todo el evento", declaró Trump en la entrevista, realizada en el Salón Oval de la Casa Blanca. "Fue un poco triste. Le quitó todo el glamour a los Oscar. No pareció una noche muy glamurosa. Yo he estado en los Oscar. Se perdió algo muy especial, y al final fue triste".

Breitbart.com es un portal de noticias de tendencia conservadora, vinculado a grupos de promotores de la campaña presidencial de Donald Trump.

Sin embargo, también ha sido acusado de promover actividades y discursos de derecha extrema. Entre sus promotores estuvo el hoy asesor del presidente Trump, Steve Bannon, y la semana pasada renunció su polémico editor de Tecnología, Milo Yannopoulos, tras un escándalo por promoción de la pedofilia, pero también acusado como promotor de racismo y xenofobia.

La nota de Breitbart sobre la entrevista a Trump, publicada este lunes, termina con énfasis en los Óscar: "El terrible error llegó luego de horas de golpeteo contra Trump por parte de las élites de Hollywood, que atacaron al presidente broma tras broma. Ahora, el presidente ríe al último mientras golpea a Hollywood por su épico fracaso".