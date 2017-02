Costo del plan migratorio de Trump, mayor al estimado: NYT

Destacan que el gobierno de EU gasta más cada año en inmigración que todas las agencias federales combinadas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (26/FEB/2017).- El costo económico del plan del presidente estadunidense Donald Trump de deportar a millones de indocumentados es mayor del estimado, informó el diario The New York Times.

El plan del mandatario "de desarraigar y expulsar a millones de inmigrantes no autorizados es abierto y cerrado, pero en el costo económico es profundamente vergonzoso y choca con lo verdaderamente estúpido", señaló.

En uno de sus editoriales del día, el más importante diario de Estados Unidos destacó que el gobierno estadunidense gasta más cada año en la aplicación de la inmigración -a través de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza- que en todas las otras agencias federales de aplicación de la ley combinadas.

El total aumentó al 2016 a más de 19 mil millones de dólares al año, y más de 306 mil millones en total desde 1986.

Esto excede la suma de todos los gastos para la Oficina Federal de Investigación; La Agencia Antinarcóticos DEA; El Servicio Secreto; El Servicio de Alguaciles y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

La ICE y la Patrulla Fronteriza ya remiten más casos de enjuiciamiento federal que todo el Departamento de Justicia, y el número de personas que detienen cada año (más de 400 mil) es mayor que el número de reclusos en poder de la Oficina Federal de Prisiones para todos los demás delitos federales, anotó.

Trump y el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, quieren más, advirtió el rotativo.

El tamaño de la Patrulla Fronteriza se duplicó en la década de 1990 y se duplicó nuevamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Trump cumplió con una promesa de ampliar la patrulla y triplicar el tamaño de la ICE.

Refirió que Kelly lo ha obligado. Sus memorandos de aplicación anunciados la semana pasada buscan aumentar la fuerza de 10 mil oficiales de ICE y cinco mil agentes de la Patrulla Fronteriza.

"También se dejó entrever que movilizaría a 100 mil tropas de la Guardia Nacional en un esfuerzo que tendría un costo en el que Trump no se ha molestado en revisar", consideró.

En 2009, la Oficina de Responsabilidad del gobierno estimó el costo de la valla existente entre 2.8 y 3.9 millones de dólares por milla (1.6 kilómetros), pero eso fue para los tramos relativamente fáciles.

Las estimaciones del precio total de la gran muralla de Trump varían. Dijo que costaría ocho mil millones de dólares, luego cambió eso a 10 mil millones y 12 mil millones de dólares.

De acuerdo con el rotativo, en octubre pasado Technology Review encontró a Trump culpable de "malas matemáticas", al señalar que la cifra real pasó de 27 mil millones a 40 mil millones de dólares para mil millas (mil 600 kilómetros).

Trump dijo que el costo para Estados Unidos sería cero, ya que obligaría a México a pagar por el muro, a pesar de que México ha dicho de manera contundente que no, refirió.

El inspector general de Seguridad Interior reportó en 2014 que la Patrulla Fronteriza gastó 360 millones de dólares durante ocho años en aviones no tripulados, pero encontró "poca o ninguna evidencia" de que los aviones no tripulados hicieran más segura la frontera.

La inmigración indocumentada procedente de México se ha estancado en la última década. Y de acuerdo con el Pew Hispanic Center, el flujo neto a través de la frontera es ahora negativa.

El Foro de Acción de Estados Unidos estimó el año pasado que expulsar a todos los inmigrantes no autorizados, y mantenerlos fuera, costaría de 400 a 600 mil millones de dólares y reduciría el Producto Interno Bruto (PIB) en mil millones de dólares.

Trump describe a los inmigrantes como violadores-asesinos-terroristas, pero lo que realmente son un pilar de la economía estadunidense, produciendo un beneficio neto de unos 50 mil millones de dólares desde 1990.

Granjas y restaurantes, hoteles, fabricantes, la economía se beneficia directa o indirectamente de la mano de obra inmigrante.

The New York Times dijo que es ridículo tener que explicar esto al presidente, pero si el mandatario saca a una población de 11 millones de personas del país la economía no será más saludable.

Si Trump tiene que encontrar padres de crianza temporal para millones de niños estadunidenses de inmigrantes deportados, la sociedad no será más fuerte. "Reducir nuestros sectores económicos ricos en inmigrantes, enviar toda esa energía empresarial a Canadá y a México no será lo mejor", apuntó.

"Expulsar a inmigrantes y refugiados de las ciudades y pueblos en declive que han estado repoblando y revitalizando. Purgar las poblaciones inmigrantes de Nueva York, Los Ángeles y Chicago, no beneficiará a Estados Unidos", concluyó.