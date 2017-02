Hollande pide a Trump no despreciar a París

El líder republicano exclamó que París ya no es el mismo desde su pérdida de atractivo tras los atentados sufridos los últimos años

PARÍS, FRANCIA (25/FEB/2017).- El presiente francés, François Hollande, pidió hoy a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que no desprecie a París, tras sus declaraciones sobre la pérdida de atractivo de la capital francesa a causa de los atentados yihadistas.

"Nunca es bueno mostrar el más mínimo desprecio con un país amigo", aseguró Hollande, durante la apertura del Salón de la Agricultura de París, cuando le preguntaron por las palabras lanzadas este viernes por Trump contra la capital francesa.

En un mitin, el presidente de Estados Unidos citó a un amigo que le había dicho que "París ya no es París", en referencia a la pérdida de atractivo de la capital francesa tras los atentados sufridos en los últimos años.

De esa forma, Trump pretendía justificar su política migratoria destinada, según él, a evitar la entrada de yihadistas en Estados Unidos.

Hollande aseguró que él podía criticar también los atentados sufridos en Estados Unidos por ciudadanos locales.

"No haré la comparación, pero aquí no hay libre circulación de armas y no hay personas que disparan contra la gente indiscriminadamente", dijo.

El presidente francés recordó que Trump le trasmitió en la conversación telefónica que mantuvieron tras su nombramiento su amor por Francia y por París.

"Me dijo que no había un país más hermoso que Francia e imagino que es lo que piensa y que así lo dirá", indicó Hollande.

El presidente francés mostró su satisfacción por la recuperación el turismo en Francia, en particular del procedente de Estados Unidos.

"Han visto que se ha hecho un esfuerzo considerable para garantizar la seguridad", aseguró.

La alcaldesa de París, la socialista de origen español Anne Hidalgo, también respondió ayer a Trump a través de la red social Twitter.

"A Donald y a su amigo Jim, desde la torre Eiffel celebramos el atractivo de París con Mickey y Minnie", escribió Hidalgo en la red social Twitter en un mensaje que acompañaba a una foto en la que aparecía junto a los dos personajes de Disney.