Realizan 'hechizo' colectivo contra Trump

Incluso la cantante estadounidense Lana del Rey , a través de su cuenta de twitter, invitó a sus seguirdores a asistir al ritual, no sólo la noche del 24 de febrero, si no también el 26 de marzo, el 24 de abril y el 23 de mayo.

"Porque no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo", "Tomar toda la armadura de Dios, para que podamos resistir lo malo y permanezcamos de pie" eran algunas de las fases compartidas en la página para animar a los "brujos y no brujos" a asistir a la protesta.

At the stroke of midnight

Feb 24, March 26, April 24, May 23 Ingredients can b found online href="https://t.co/PsjNpIODZE">pic.twitter.com/PsjNpIODZE