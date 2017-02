Trump autorizará venta de equipo militar a Perú

Kuczynski dijo a periodistas que el énfasis de su gobierno no está en adquirir equipo militar y que 'la prioridad es tener agua en cada pueblo de Perú'

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (24/FEB/2017).- El presidente Donald Trump anunció que autorizará la venta de equipo militar a Perú y expresó preocupación por Venezuela al recibir el viernes al mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski, el primer latinoamericano que lo visita en la Casa Blanca.

"Vamos hablar de cosas importantes", dijo Trump a reporteros junto a su visitante antes de iniciar la reunión. "Entiendo que ustedes van a comprar una buena cantidad de nuestros vehículos militares. Y son vehículos fabulosos. Recién los miré. Y vamos a aprobar" la transacción.

Sin embargo, tras el encuentro, Kuczynski dijo a periodistas que el énfasis de su gobierno no está en adquirir equipo militar y que "la prioridad es tener agua en cada pueblo de Perú.

Hay conversaciones en curso sobre equipo ligero" militar. No dio más detalles.

Ante un pedido de The Associated Press para obtener información adicional sobre el equipo militar, la Casa Blanca refirió la solicitud a la embajada peruana, que no se pronunció de inmediato.

Kuczynski también dijo que no le pidió a Trump incrementar la asistencia para combatir el narcotráfico porque "nuestro problema es el desarrollo económico. Es un problema peruano, pero la asistencia técnica para la diversificación agrícola es bienvenida".

Perú es el segundo productor mundial de cocaína, según la agencia antidroga estadounidense, aunque la mayoría de la cocaína, según datos oficiales locales, va hacia Europa.

El jefe de estado andino expresó que la conversación con Trump incluyó durante apenas "unos segundos" la extradición de mandatario peruano Alejandro Toledo porque "lo maneja el poder judicial en Perú y aquí. "Se seguirá su curso y no estamos directamente involucrados".

La justicia peruana acusa a Toledo, quien al parecer reside en California, de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Kuczynski agregó haberle planteado a Trump la conveniencia de analizar alternativas al Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) durante la Cumbre de las Américas que Perú albergará el año próximo.

Trump firmó en enero una orden ejecutiva para retirar a su país del acuerdo, que había sido negociado con Perú, México, Chile y otras siete naciones de la cuenca del Pacífico.

El estadounidense dijo antes del encuentro que "tenemos un problema con Venezuela. Ellos lo están haciendo muy mal así que hablaremos sobre muchos asuntos diferentes".

Posteriormente, el mandatario peruano dijo a periodistas que la crisis del país caribeño fue "mencionada de manera tangencial".

Ya ambos presidentes habían abordado la crisis venezolana durante una conversación telefónica que sostuvieron a mediados de mes.

La mañana del viernes, el presidente peruano visitó al secretario general de la ONU Antonio Guterres en Nueva York, donde calificó como "muy grave" que su homólogo estadounidense deporte a millones de inmigrantes.

Kuczynski planea recibir una condecoración y pronunciar un discurso el sábado en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, donde durante la década de 1960 cursó una maestría en economía.

Kuczynski, un exbanquero de Wall Street de 78 años, estará de visita oficial en Estados Unidos desde el viernes 24 hasta el lunes 27 de febrero.