Niegan acceso a reporteros de medios criticados por Trump

No son aceptados en un encuentro con el vocero de la Casa Blanca, horas después de que Trump criticó de nuevo a los ''medios deshonestos''

GUADALAJARA, JALISCO (24/FEB/2017).- Cuatro empresas de medios estadounidenses aseguraron que la Casa Blanca les negó el acceso a un encuentro informal con el vocero de prensa del presidente Donald Trump, Sean Spicer. Se trata de CNN, The New York Times, Los Angeles Times y Politico.

Esto ocurre unas horas después de que el presidente Trump llamó “el enemigo del pueblo” a la prensa a la que identifica como “medios deshonestos” y acusa de publicar noticias falsas (“fake news”), entre quienes ha identificado antes a CNN y The New York Times.

En la Conferencia del Comité de Acción Política Conservadora, Trump de hecho dijo que hay que “luchar contra ellos. Los medios son muy inteligentes, muy astutos y deshonestos”.

En cuentas de redes sociales, cada una de estas empresas confirmó que el personal de la Casa Blanca negó el acceso a los reporteros a la oficina del Ala Oeste, donde se celebra el encuentro (“gaggle”) que estaba en la agenda del día.

En una nota para explicar lo sucedido, The New York Times explica que los asistentes de Spicer sólo permitieron el paso a reporteros de un grupo que, según dijo ese personal, habían confirmado su asistencia con anticipación.

Tanto CNN como The New York Times señalan que los escogidos eran reporteros de medios como Breitbart News, One America News Network y The Washington Times, identificados con “tendencia conservadora” y, según el reportero de Los Angeles Times, “amigables con Trump (Trump-friendly)”.

También ingresaron ABC, CBS, The Wall Street Journal, Bloomberg y Fox News.

Según The New York Times, reporteros de la revista Time y de la agencia Associated Press decidieron no participar como protesta. Los Angeles Times afirma que también su reportero fue excluido.

The New York Times hizo pública una queja en la que dice que “nada así había pasado en nuestra larga historia de cubrir a múltiples administraciones de diferentes partidos (…) El acceso libre de prensa a un gobierno transparente es obviamente un asunto de crucial interés nacional”.

CNN publicó, por su cuenta, una queja en la que señala que el comportamiento de la Casa Blanca es “inaceptable (…) Al parecer así reaccionan cuando reportas hechos que no les gustan; de cualquier forma, seguiremos reportando”.