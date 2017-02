Trump reitera que los medios son 'falsos' y el 'enemigo del pueblo'

Trump arremete contra la prensa por pensar que nunca ganaría las elecciones presidenciales de noviembre pasado

NATIONAL HARBOR, ESTADOS UNIDOS (24/FEB/2017).- El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a atacar a grandes medios de comunicación, a los que llamó "deshonestos", el "enemigo del pueblo" y divulgadores de "noticias falsas".

En la segunda jornada de la Conferencia anual de Acción Política Conservadora (CPAC), Trump arremetió contra la prensa por pensar que nunca ganaría las elecciones presidenciales de noviembre pasado y por mantener siempre como favorita de las encuestas a la candidata demócrata Hillary Clinton.

"Estamos combatiendo las noticias falsas. Son falsas, embustes, falsas. Hace unos días llamé a las noticias falsas el enemigo del pueblo y lo son", aseguró Trump.

"Tenemos que luchar contra ellos. Los medios son muy inteligentes, muy astutos y deshonestos (...). Se enfadan cuando exponemos sus noticias falsas", indicó el presidente ante ese foro, el más importante del conservadurismo en EU.

Trump matizó que no está en contra de los medios de comunicación, sino contra los que divulgan "noticias falsas", aunque volvió a arremeter contra medios como el canal de noticias CNN, cuyas historias están contrastadas y cuya organización tiene un consejo ético y de redacción.

El presidente estadounidense ahondó en la idea de que los principales medios del país publican noticias falsas, algo que plasmó en un polémico tuit la semana pasada en el que llamaba a reputadas organizaciones como The New York Times, ABC, NBC, CBS o CNN, los "enemigos del pueblo".

"Yo amo la Primera Enmienda (de la Constitución). Nos da a todos el derecho de decir lo que pensamos (...). Me da el derecho a criticar noticias falsas. Muchos de estos medios son parte de grandes corporaciones mediáticas con su propios planes y esos no son sus planes o los del país", aseguró Trump, ante una audiencia entregada.

Trump ha reanudado sus ataques a la prensa, que expone a diario sus imprecisiones y datos erróneos que presenta en discursos, por publicar filtraciones internas de su equipo citando a fuentes anónimas dentro del Gobierno.

"No tienen fuentes. Se las inventan", dijo Trump, quien pidió a los medios que citen solo fuentes con nombre, no anónimas, en sus historias.