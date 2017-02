Critican a presidente de Islandia por 'prohibir' la pizza hawaiana

De todos modos conservó el sentido del humor: "Yo no tengo el poder para crear leyes que prohíban ponerle piña a las pizzas. Estoy contento de no tener ese poder. Los presidentes no deberían tener un poder ilimitado... Para pizzas, recomiendo la de mariscos".

Las redes sociales no lo dejaron pasar. El hashtag #pineappleonpizza (piña en la pizza) sigue vivo en Twitter con encuestas que demuestran que, efectivamente, esta variedad del popular plato --que el cocinero griego-canadiense Sam Panopoulos afirma que es de su invención, y la ha defendido en esta nueva polémica-- no es su versión más estimada.

It's savoury, it's sweet – Canadian invention #pineappleonpizza can't be beat + = pic.twitter.com/GDHRZU0rXQ