Migrante tapatía desafía a Trump

Livier Sandoval emigró a EU para obtener un salario que le permita ahorrar y emprender

GUADALAJARA, JALISCO (21/FEB/2017).- Hace tres meses, y pese a las amenazas de Donald Trump, Livier Sandoval dejó su hogar en Zapopan para buscar una nueva vida en Los Ángeles. “Yo creo que es más lo que dicen que lo que está pasando. Es una experiencia que uno tiene que vivir para opinar. No me ha pasado nada; cuando uno se apega a las reglas de otro país no hay razones para tener miedo. Los mexicanos somos valientes”.

Livier explica que trabajaba en una tienda de blancos que le quedaba a una hora y media de su casa ubicada en carretera a Colotlán y ganaba entre ocho y 10 mil pesos mensuales que no le alcanzaban para sus sueños: “La situación está difícil en nuestro país y hay que buscar otros caminos. El poder adquisitivo de vivienda en Jalisco está a las orillas y los lugares de trabajo muy céntricos. Los gastos de gasolina se incrementaron y todo se me iba en eso, alimento y vestido… ya no quedaba para el ahorro. Es lo que con mucho dolor nos hace irnos de nuestro país”.

En Estados Unidos, la mujer sale todos los días a buscar un nuevo trabajo y cuenta que en sólo quince días se acabó un par de zapatos de tanto caminar: “Como todo mexicano, tengo la ilusión de hacer algo. Dejas tus raíces para trabajar, ahorrar y regresar a poner algo tuyo, ¡tener una mejor calidad de vida!, pero viendo las oportunidades que este país te da la mentalidad va cambiando”.

Livier, quien estudió contaduría, pero no terminó, señala que buscó emprender en México, pero no le aprobaron su crédito por falta de historial crediticio: “Aquí hay muchas oportunidades para que los migrantes estudiemos; por ejemplo, estoy aprendiendo inglés gratuito y allá es muy costoso. Aquí se adaptan: puedes trabajar, estudiar e ir al gimnasio es más económico… allá sólo pueden hacer eso los de nivel medio alto”.

—¿Qué pasa si se queda sin dinero y no encuentra trabajo?: “Mi permiso es por seis meses, aún tengo tiempo”, responde Livier con fe.