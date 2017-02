Suecia se ríe de Trump; simpatizantes le defienden en redes

You have to admire the Swedish people, even in a time of tragedy, for their elegant mourning attire pic.twitter.com/ECdJMthvfk — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 19 de febrero de 2017

Uncovered: the plans for the terrorist attack in #Sweden last night. RT because the fake news MSM wont report it! #swedenincident pic.twitter.com/EMh1FmsFac — Liora Yukla (@LiogaYukla) 19 de febrero de 2017

Trump believes terror group 'IKEA' may be behind Sweden attack. #swedenincident — Paul Lamb (@Lambykins60) 19 de febrero de 2017

Maybe Trump is Shocked about our free healthcare, free education and that we show humanity to refugees? #LastNightInSweden — Anna Skarsjö (@AnnaSkarsjo) 19 de febrero de 2017