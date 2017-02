Ex primer ministro sueco se pregunta '¿qué habrá fumado?' Trump

MÚNICH, ALEMANIA (19/FEB/2017).- El ex primer ministro de Suecia , Carl Bildt, reaccionó este domingo con asombro ante una declaración efectuada el sábado por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , sobre un atentado terrorista en el país europeo, que en realidad no existió.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj