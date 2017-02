Casa Blanca desmiente reporte sobre uso de Guardia Nacional

Washington asegura que la opción de movilizar a 100 mil elementos es falsa

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (17/FEB/2017).- La Casa Blanca desmintió un reporte sobre que el Gobierno estadunidense consideraba la posibilidad de activar una fuerza de deportación de 100 mil miembros de la Guardia Nacional para buscar y deportar a indocumentados.

"Es 100 por ciento falso. Es falso. Es irresponsable decir eso", dijo a los reporteros el portavoz presidencial, Sean Spicer.

"No existe ningún esfuerzo de hacer redadas, de utilizar a la Guardia Nacional para rodear a inmigrantes indocumentados", añadió.

El vocero del presidente estadunidense Donald Trump criticó a los periodistas por no pedir confirmación antes de lanzar el boletín informativo, a lo que el reportero aseguró que corroboró la información con múltiples fuentes.

Sin embargo, el portavoz no negó la posibilidad de que el tema haya sido discutido.

"No sé lo que potencialmente se habla por allí, pero sé que no hay un esfuerzo para hacer lo que potencialmente se sugiere. Ese no es un documento de la Casa Blanca", indicó.

Durante la campaña presidencial, Trump aludió en repetidas alocuciones públicas a la creación de una fuerza de deportación para arrojar del país a entre dos millones y tres millones de inmigrantes indocumentados.