Protesta de migrantes prende en sur de Florida, pero no en Miami

Las marchas se producen días después de que cerca de 700 inmigrantes fueron arrestados en rededas

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (16/FEB/2017).- Unas 300 personas, en su mayoría latinas, se unieron hoy en la comunidad de Homestead, Florida, a la protesta nacional "Un día sin inmigrantes", mientras en Miami la convocatoria no tuvo el eco esperado.

Con pancartas con frases como "Resist No Poli-Migra (Resistencia, no policía migratoria)" y "We Won't Give Up (No nos daremos por vencidos)", los manifestantes marcharon frente al edificio del Capitolio local portando banderas estadunidenses, mexicanas y de otros países.

"Solo queremos que todos sepan que estamos aquí para trabajar fuerte, no para robar. No somos criminales, somos gente que quiere tener una vida mejor para nuestros hijos y nuestra familia", dijo Flor Urrea, una de las manifestantes .

"Estamos aquí tratando de enviar un mensaje a Donald Trump de que nos dejen tranquilos", explicó la inmigrante de origen mexicano, convocada por grupos como We Count! (Nosotros Contamos).

Levis Torres, un colombiano de We Count!, dijo a Notimex que hay "mucho miedo" entre la comunidad y que "la gente no quiere salir a las tiendas y hacer su vida normal".

María, otra inmigrante indocumentada, expresó preocupación por su familia. "Estoy muy asustada", confesó junto a su hijo William, quien este jueves no fue a la escuela.

"Detengan la deportación y ayuden a las familias", declaró William. "Nosotros hacemos la economía, vamos a recoger verduras a los campos para llevarlas a la mesa", agregó.

Un gran número de negocios, sobre todo restaurantes, permanecieron cerrados en esta comunidad agrícola de Homestead, localizada una hora al sur de Miami.

Mientras tanto en Miami, la principal del estado de Florida, no se sintió el llamado a la protesta "Un día sin inmigrantes", pese a contar con gran número de población proveniente de otros países, y sólo algunos locales mexicanos cerraron sus puertas.

Activistas de Miami lo atribuyeron a que están más enfocados en una junta en el legislativo del condado, que este viernes estudiará el apoyo del alcalde Carlos Giménez a Trump, tras la amenaza de éste de recortar la entrega de fondos federales a aquellas jurisdicciones que apoyen a las llamadas "ciudades santuario".

"Esta es una amenaza concreta y tuvimos que poner la atención en esto", apuntó la activista argentina María Bilbao, quien espera un gran número de inmigrantes este viernes a las 09:00 horas frente al edificio de la comisión de Miami-Dade.

Negocios en ciudades como Austin, Chicago, Nueva York, Washington y Los Ángeles no abrieron, y trabajadores no asistieron a su empleos como respaldo a la convocatoria que se viralizó en redes sociales.

Conforme avanzó el día, la protesta se extendió por todo el país contra las medidas adoptada por el gobierno de Trump, entre las cuales destacan ampliar un muro fronterizo con México, retirar fondos a ciudades y condados que no cooperen con autoridades migratorias.

La protesta se produce días después de que cerca de 700 inmigrantes fueron arrestados en rededas, en una docena de estados del país.