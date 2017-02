Nicolás Maduro rechaza buscar pelea con Donald Trump

Asegura que la oposición venezolana y autoridades estadounidenses 'lo están empujando' a un conflicto

CARACAS, VENEZUELA (15/FEB/2017).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó hoy que busque una pelea con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, aunque denunció que la oposición venezolana y el Departamento estadounidense de Estado "lo están empujando" a un conflicto.

En un acto con militares para coordinar operaciones de seguridad y contra el narcotráfico, Maduro afirmó que las "bandidos" de la oposición venezolana se van a Washington a "calentarle los oídos" a Trump para que se decida por una intervención en este país sudamericano.

"Si ustedes me preguntan, digo que no quiero pelear con el señor Trump. No. Lo digo desde Venezuela, quiero una relación de respeto, de diálogo, pero parece que lo están empujando y van a caer en el mismo hoyo que cayeron el clan Bush y el clan Clinton-Obama", añadió.

El gobernante alertó que el imperialismo está "amenazando" a Venezuela, con las sanciones aplicadas al vicepresidente Tareck El Aissami, quien fue agregado a la lista negra de narcotraficantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con una sanción de congelamiento de activos.

"Ahí está el imperialismo, amenazando, pero aquí estamos más fuertes que nunca. No queremos problemas con Trump, debe saber que no quiero problemas con su administración", recalcó.

Maduro consideró que a Trump "lo están acorralando y empujando" a un conflicto, ante las decisiones que ha tomado Washington hacia Venezuela.

A Trump "lo quieren llevar al terreno de la confrontación total; los primeros, los bandidos de aquí (los miembros de la oposición) que se van a Washington a calentarle los oídos para que cometa el error que cometieron George W. Bush y Barack Obama", sostuvo.

“¿Dónde está Bush? ¿Dónde está Obama? En el olvido, mientras que Venezuela de Simón Bolívar y de Hugo Chávez está aquí, construyendo su vida en paz, en democracia, en estabilidad", puntualizó.

Asimismo, el mandatario venezolano instó a Trump a escuchar bien los argumentos de su gobierno.

"Señor Trump: abra los oídos, no se deje llevar al terreno errático, de equivocaciones y de derrotas, no repita los mismos errores del clan Bush y el clan Clinton-Obama. Quieren una pelea, señor Trump, pero le digo que Venezuela quiere relaciones de respeto, de diálogo", recalcó.

Reiteró que la oposición a su gobierno está promoviendo una intervención "general, masiva y una agresión contra Venezuela".

"Yo lo que quiero es que siga la patria desarrollándose, las misiones sociales, la recuperación de la economía, la paz interna entre los venezolanos, que se consoliden la Unasur, el ALBA (la Alianza Bolivariana), Petrocaribe, la convivencia en el Caribe. Eso es lo que queremos", concluyó Maduro.