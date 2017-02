Persisten las dudas sobre la relación Trump-Rusia

Demócratas y republicanos exigen saber por qué Donald Trump no actuó en cuanto supo de la relación

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (15/FEB/2017).- Tras el triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones, los demócratas denunciaron la posibilidad de que Rusia hubiera interferido para hacer que la propularidad de Hillary Clinton decreciera tras el destape de sus correos electrónicos. En ese entonces el republicano negó conocer al presidente Vladimir Putin, no obstante que alguna vez había dicho lo contrario, y que ayer el diario The New York Times publicó que incluso algunos miembros de su campaña sostuvieron nexos con agentes de inteligencia rusa.

Hoy la relación se pone de nuevo en el ojo del huracán tras la renuncia de su asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, por las polémicas y secretas conversaciones que sostuvo con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak.

El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, aseguró que fue el propio Trump quien le pidió su renuncia al haber perdido su confianza en él, aunque ayer una de las más cercanas consejeras del presidente, Kellyanne Conway, dijo que el ex asesor presentó la renuncia por voluntad propia.

Los demócratas, medios, expertos y algunos republicanos han manifestado sus dudas sobre por qué no se actuó pronto en el caso, si el Departamento de Justicia ya había hecho señalamientos sobre los nexos de Flynn con Rusia.

A Flynn se le acusa de haber aludido en diciembre al levantamiento de las sanciones contra Rusia, por la anexión de Crimea, en una conversación telefónica; también habría intentado sabotear el impacto de las nuevas sanciones aprobadas por Obama en represalia por las operaciones de pirateo informático atribuidas a Moscú en las elecciones.

Al menos cuatro comisiones parlamentarias investigan las interferencias rusas, así como las relaciones entre el entorno de Trump y Moscú, incluido Paul Manafort, un asunto que también investiga el FBI, según varios diarios estadounidenses.

“La dimisión del general Flynn suscita nuevas interrogantes sobre las intenciones de la administración Trump en relación con la de Vladimir Putin, sobre todo en razón de los comentarios del presidente sugiriendo una equivalencia moral entre Estados Unidos y Rusia”, denunció el senador republicano más ferozmente anti Putin, John McCain.

El vicepresidente de la comisión de Inteligencia del Senado, el demócrata Mark Warner, destacó que numerosas preguntas “seguían sin respuesta más de tres meses después de la elección, sobre todo quién sabía qué y cuándo”.

Ya tiene sustituto

La renuncia de Michael Flynn ha dejado temporalmente en el cargo a otro general retirado, Joseph Kellogg, uno de los tres favoritos para quedarse de forma definitiva con el cargo.

Los otros dos son el vicealmirante Robert Harward, un excomandante adjunto del Comando Central estadounidense, y el general retirado David Petraeus, quien fuera director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Petraeus había renunciado a la conducción de ésta luego de un escándalo por haber compartido información secreta con su amante, una periodista que escribía un libro sobre él. Petraeus fue condenado a dos años de libertad condicional, que vencen en abril próximo.

Moscú se mantiene al margen de los hechos

La dimisión de Michael Flynn, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, como consecuencia de la revelación de sus contactos con Rusia, “es un asunto interno estadounidense”, estimó ayer el portavoz de Moscú, Dimitri Peskov.

“Es un asunto interno de Estados Unidos, un asunto interno de la administración del presidente Trump. No es asunto nuestro. No queremos comentar este caso de ninguna manera”, advirtió.

Lo que ahora preocupa más a Donald Trump son las “filtraciones ilegales” que salen de Washington.

“La verdadera historia aquí es ¿por qué hay tantas filtraciones ilegales que siguen saliendo de Washington? ¿Seguirán estas filtraciones mientras lidio con Corea del Norte, etc?”, dijo a través de un tuit.

CLAVES

Tres semanas de desastre

Muro. El 25 de enero Donald Trump promulgó un decreto que daba inicio al proyecto de construir un muro fronterizo con México para frenar la inmigración ilegal, una de sus mayores promesas electorales. Mantiene su idea de que los mexicanos lo pagarán.

Migración. Trump firmó el 27 de enero su decreto para proteger a Estados Unidos de la supuesta entrada de terroristas extranjeros, que vetaba de forma temporal la llegada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y refugiados. El 3 de febrero un juez federal de Seattle (Washington, Noroeste) bloqueó temporalmente la aplicación de la orden en todo el país, decisión confirmada por la Corte de Apelaciones de San Francisco.

“Iranofobia”. Trump amenazó a Irán el 2 de febrero por Twitter por lanzar un misil y volvió a criticar el “desastroso” acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní. Al día siguiente, el Departamento del Tesoro estadounidense tomó represalias contra 25 personas y entidades sospechosas de haber ayudado logística o materialmente el programa balístico. El presidente iraní, Hassan Rohani, aseguró el 10 de febrero que Trump lamentará sus amenazas.

China. El presidente garantizó a su homólogo chino Xi Jinping el 9 de febrero que respetará el “principio de una sola China”, aunque dos meses antes Trump había hablado por teléfono con la presidenta de Taiwán.

“Obamacare”. El mismo día que llegó a la Casa Blanca, el viernes 20 de enero, Trump firmó un decreto ordenando a su Gobierno retirar el mayor número de competencias a la reforma sanitaria de Obama.

Aborto. Trump promulgó el 23 de enero un decreto que prohíbe financiar ONGs internacionales que llevan a cabo abortos o luchan por lograr que sea legal.

Ivanka. El presidente atacó el 8 de febrero en Twitter a la compañía Nordstrom por haber renunciado a seguir vendiendo por internet ropa de la firma de su hija, lo quie ha demostrado una muy delgada línea entre la política y sus intereses comerciales y vínculos familiares.

Rusia. El consejero de Seguridad Nacional de Trump, el general retirado Michael Flynn, presentó el 13 de febrero su renuncia después de que saliera a la luz el contenido de sus conversaciones con miembros del Gobierno ruso durante las últimas semanas del mandato de Obama.