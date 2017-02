Asesores de campaña de Trump tuvieron contactos con inteligencia rusa

El NYT revela que colaboradores del presidente tuvieron comunicación con agentes rusos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (14/FEB/2017).- Asesores de la campaña presidencial de Donald Trump y otros de sus colaboradores más próximos mantuvieron "reiterados contactos" con agentes de la inteligencia rusa durante el año previo a las elecciones a la Casa Blanca, según publicó hoy The New York Times.

El rotativo neoyorquino citó a cuatro funcionarios y exfuncionarios bajo condición de anonimato que revelaron registros telefónicos y llamadas interceptadas entre los asesores del ahora presidente y los agentes de la inteligencia rusa, un extremo que Trump siempre ha negado que ocurriese.

Aunque las llamadas fueron frecuentes y en ocasiones también involucraron a funcionarios del Kremlin, las fuentes citadas por The New York Times no hallaron pruebas de que esos contactos derivaran en los "hackeos" a la campaña de Hillary Clinton y al Partido Demócrata, de los que la inteligencia de EU culpa a Rusia.

Las fuentes del rotativo neoyorquino no revelaron el contenido de las llamadas ni los agentes rusos que las protagonizaron, tampoco los asesores de Trump vinculados en el caso con la excepción de Paul Manafort, quien fue jefe de la campaña hasta que le salpicó un escándalo de financiación irregular en Ucrania.

Manafort negó estas informaciones indagado por el rotativo neoyorquino: "Esto es absurdo. No tengo ni idea de a qué se está refiriendo. Nunca he hablado conscientemente con oficiales de inteligencia rusos, y nunca he tenido nada que ver con el Gobierno ruso".

La relación de la campaña de Trump con la Rusia de Vladimir Putin sobrevoló los comicios a la Casa Blanca en todo momento ya que los demócratas consideraron que el Kremlin trató de ayudar al empresario neoyorquino a llegar al poder con sus "hackeos".

La filtración publicada hoy por The New York Times forma parte de la investigación que lidera el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) a los vínculos entre los asesores de Trump y el Kremlin, así como al "hackeo" de información al aparato demócrata y a la campaña de Clinton.

Según los funcionarios citados, el FBI ha obtenido registros bancarios, registros de viajes y ha examinado de cerca a al menos tres colaboradores del presidente, que como Manafort han negado cualquier tipo de relación con el Kremlin.

The New York Times puntualizó, sin embargo, que muchos de los colaboradores de Trump tienen negocios en Rusia y Ucrania y que es habitual que empresarios entren en contacto con agentes de la inteligencia que a veces trabajan de encubierto en esos países.