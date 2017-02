Túnez niega responsabilidad por atentado en mercadillo de Alemania

Aseguran que el responsable del ataque, donde murieron 12 personas, no mostró signos de radicalización al dejar el país

BERLÍN, ALEMANIA (14/FEB/2017).- El primer ministro tunecino, Yusef Chahed, la responsabilidad de las autoridades de su país en el atentado perpetrado en un mercado navideño en Berlín el pasado 19 de diciembre, en el que murieron 12 personas.

"Hay algo que tengo que decir con claridad, las autoridades tunecinas no cometieron ningún error", dijo Chahed en relación con el responsable del atentado, el tunecino Anis Amri, en una entrevista con el diario alemán "Bild".

Chahed, que será recibido hoy por la canciller alemana, Angela Merkel, subrayó que cuando Amri abandonó Túnez, en 2011, no era un terrorista y no había indicios de que pudiera radicalizarse, lo que ocurrió cuando ya estaba en Europa.

El político también negó las críticas según las cuales Túnez no había cooperado lo suficiente para la deportación de Amri, cuya solicitud de asilo había sido rechazada en Alemania pero no pudo ser enviado a su país por no tener los documentos necesarios.

"Las autoridades tunecinas se comportaron correctamente, estuvimos todo el tiempo en contacto con Alemania", dijo.

Chahed subrayó que lamenta enormemente lo ocurrido en diciembre en Berlín y recordó que su país en 2015 sufrió tres atentados terroristas.

Respecto a la discusión sobre la repatriación de inmigrantes ilegales dijo que se está trabajando en ello pero que su país necesita pruebas claras por parte de Alemania de que se trata de ciudadanos tunecinos.