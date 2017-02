La Casa Blanca prepara ley migratoria

El presidente podría anunciar hoy o mañana las nuevas medidas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (13/FEB/2017).- La Casa Blanca confirmó ayer que contempla firmar un nuevo decreto migratorio, luego de que la justicia suspendiera la medida aprobada por el presidente Donald Trump el 27 de enero y que provocó el rechazo de la comunidad internacional.

“Contemplamos todas las opciones posibles”, declaró Stephen Miller, asesor del presidente estadounidense en la cadena de televisión Fox.

Según él, el gobierno tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema, defenderse ante los tribunales o aprobar un nuevo decreto.

“No hay dudas sobre las prerrogativas del presidente”, insistió el asesor, considerado el inspirador de las primeras medidas antiinmigración de Trump. “El presidente tiene el poder (...) de prohibir el ingreso al territorio (estadounidense) a algunas personas”.

Trump mencionó el viernes a la posibilidad de preparar “un decreto totalmente nuevo” y adelantó que anunciará nuevas medidas hoy o mañana.

Mientras se resuelve en los tribunales la cancelación o no del veto de Trump, el mandatario aseguró que seguirá con su política de expulsión a “clandestinos” y rechazar a ciudadanos extranjeros procedentes de países considerados nidos de terroristas.

“La represión contra los clandestinos criminales no es más que la aplicación de mi promesa de campaña”, escribió el presidente estadounidense en Twitter. “¡Los miembros de bandas, los traficantes de drogas y otros están siendo expulsados!”, agregó.

Una gran operación de varios días bautizada como “Cross Check” permitió detener a cientos de ilegales en varias ciudades estadounidenses, en particular Los Ángeles (160 arrestos) y Nueva York (40, según una asociación).

Hay “muchas” formas de que México pague

Estados Unidos cuenta con muchas maneras de obtener de México el pago por la construcción del muro fronterizo, señaló Stephen Miller, uno de los más cercanos asesores políticos del presidente Donald Trump, en una entrevista transmitida ayer por el canal ABC, Miller.

“Hay todo tipo de cosas que podemos hacer. Pero no voy a dar la notica hoy anunciando cuál será nuestra estrategia. Eso es algo diferente entre este presidente y los presidentes anteriores: nosotros no mostramos nuestras cartas para que todos las vean”.

Miller cuestionó además que la opinión pública abordara el tema del costo del muro en vez de concentrarse en las consecuencias de la migración indocumentada: “Esto es bastante notable. Se estima que la inmigración ilegal cuesta a nuestro país, a los estados y a los beneficios en seguridad social locales y federales, unos 100 mil millones de dólares al año”, afirmó.

Con este Gobierno hay más documentos falsos

Los mexicanos indocumentados en Estados Unidos viven con el temor cotidiano de ser detenidos y con la preocupación de la separación familiar, sentimientos avivados con las políticas antimigratorias adoptadas por el presidente Donald Trump.

“Temor tengo porque uno no sabe (qué va a pasar) con este señor que entró de presidente; tengo el temor de que algún día me detengan, y me manden para mi país y mis hijos se queden aquí”, comentó Josefina Padilla, llegada a Estados Unidos en 2002 procedente de Oaxaca.

Para aquellos valientes que no quieren ser separados hay siempre una opción en Estados Unidos: obtener una “green card” y números de seguridad falsos. Según una investigación de El Universal desde que Donald Trump se postuló como precandidato por el Partido Republicano, la adquisición de éstps se ha incrementado.

El diario señala que son los cárteles mexicanos, en complicidad con inmigrantes, quienes operan un negocio millonario en ciudades de Estados Unidos. Es en la costa este donde se han intensificado las detenciones de traficantes de identidades falsas, por ejemplo, en Nueva York y en Virginia.

SUN

PREOCUPA AL SENADO PRESIDENTE MITÓMANO

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Un senador demócrata dijo que “unos cuantos” de sus colegas republicanos han manifestado su preocupación por la capacidad para mentir del presidente Donald Trump.

“Dice cosas que no son ciertas. Eso es lo mismo que mentir, supongo”, afirmó el senador por Minnesota, Al Franken, entrevistado en un programa de la cadena CNN. Recordó que el magnate dijo que había ganado el voto popular en la elección sin tener bases para afirmarlo.

“Ya saben, esa no es la norma para un presidente de Estados Unidos, o, de hecho, para un ser humano”.



AP