Detienen a casi 40 inmigrantes en redadas en Nueva York

Las autoridades defienden que las operaciones apuntaron directamente a ‘fugitivos’ de los servicios de inmigración

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (12/FEB/2017).- Casi 40 inmigrantes fueron detenidos esta semana en la ciudad de Nueva York en medio de un aumento de las redadas contra indocumentados en todo Estados Unidos, según dijo hoy la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

La cifra figura en un documento oficial con fecha del sábado y filtrado hoy a la prensa por activistas, cuya autenticidad confirmó una portavoz del ICE.

Las autoridades defienden que las operaciones apuntaron directamente a "fugitivos" de los servicios de inmigración, personas que volvieron al país tras ser deportados y "criminales extranjeros en general".

Según el ICE, un 95 % de los detenidos tenían historiales delictivos y las acciones se centraron en personas que suponen una amenaza para la seguridad pública, "como criminales extranjeros con condenas y miembros de pandillas".

Las autoridades, sin embargo, incluyen también en ese grupo de personas peligrosas a "individuos que han violado las leyes de inmigración del país".

Para grupos de defensa de los inmigrantes, ese lenguaje "está claramente diseñado para confundir al público estadounidense y ponerlo en contra de los inmigrantes afectados por estas redadas", señaló en un comunicado la organización Make the Road.

"No se equivoquen: esta definición es lo suficientemente amplia para cubrir casi a cualquiera que vino a este país para sobrevivir, para alimentar a sus hijos o para huir de la violencia y la persecución", advirtió la codirectora ejecutiva de Make the Road New York, que cuenta con más de 20 mil miembros.

El grupo denunció este sábado la detención de al menos cinco inmigrantes mexicanos este mes en el distrito neoyorquino de Staten Island.

Otra organización, la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), se declaró "horrorizada" por las "redadas y actividades" del ICE en la ciudad y acusó a las autoridades de poner a las comunidades inmigrantes "en estado de pánico".

"Estos arrestos no hace más que desgarrar familias, dañar nuestras economías y corroer los lazos de confianza que unen a nuestras comunidades, todo bajo el falso pretexto de la seguridad pública", señaló su directo ejecutivo, Steve Choi.

El ICE aseguró que este lunes dará más detalles sobre las operaciones y los arrestados, algunos de los cuales se enfrentarán a procesos penales, mientras que otros serán deportados.

Las autoridades migratorias insistieron en que todas estas acciones tienen como objetivo individuos concretos y aseguraron que es falso hablar de barridos en busca de indocumentados o puestos de control en las calles.

"La atención de estas operaciones dirigidas es consistente con los arrestos rutinarios y dirigidos llevados a cabo por equipos de operaciones de fugitivos del ICE a diario", señaló en un comunicado la portavoz de esta agencia Rachael Yong Yow.

La portavoz subrayó que el ICE no confirmará ninguna operación hasta que no esté completada ni especulará en ningún momento sobre futuras acciones.

Hoy, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en Twitter que la mano dura contra los indocumentados responde a sus promesas de campaña y aseguró que la mayoría de los que serán deportados son "miembros de bandas y traficantes de droga".

Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, utilizó esa misma red social para expresar su total apoyo a todos los inmigrantes que viven en la ciudad, "documentados o indocumentados".

"Vamos a usar todas las herramientas a nuestra disposición para protegerlos de cualquier exceso federal", dijo De Blasio, que recordó que ninguna agencia municipal, tampoco la policía, pregunta a nadie por su estatus migratorio.

Nueva York, como otras grandes urbes de EU, está considerada una "ciudad santuario", pues protege de la deportación a los indocumentados.

"Durante estos tiempos de incertidumbre, le recordamos a todos los neoyorquinos que las políticas de nuestra ciudad no cambiarán", garantizó por su parte la presidenta del Concejo municipal, Melissa Mark-Viverito.