Bolivia rechaza mediación de Rajoy entre EU y América Latina

Evo Morales rechazó la propuesta argumentando que una 'región que tiene dignidad'

LA PAZ, BOLIVIA (10/FEB/2017).- El presidente boliviano Evo Morales rechazó este miércoles la propuesta expresada por el jefe del gobierno de España, Mariano Rajoy, al presidente Donald Trump, de actuar como interlocutor entre Estados Unidos y América Latina, una "región que tiene dignidad".

"Saludo, respeto su interés, pero ahora no estamos en tiempo de que alguien venga a mediar. América Latina tiene soberanía, tiene dignidad, estamos en otros tiempos, no necesitamos mediadores, no necesitamos intermediarios, eso es de tiempos pasados", afirmó Morales en un discurso público.

La posición del mandatario boliviano surgió tras la conversación que sostuvieron el martes Rajoy y Trump, quienes -según un comunicado del Palacio de la Moncloa- hablaron sobre asuntos de interés común, seguridad, economía y temas bilaterales.

Según Madrid, Rajoy le expresó además a Trump que representa a un gobierno estable y que está "en las mejores condiciones para ser un interlocutor de Estados Unidos en Europa, en América Latina y también en el Norte de África y Medio Oriente".

La conversación entre Rajoy y Trump se produjo en medio de la crisis política entre EU y México, por la intención del nuevo gobernante estadounidense de construir un muro en la frontera binacional y de cargarle a los mexicanos el costo de la obra.

El gobernante boliviano acotó que "cualquier interés será bienvenido, pero tenemos capacidad para resolver nuestros problemas internos y externos (porque) no estamos en tiempos de monarquías, oligarquías y jerarquías".

Bolivia y EU se encuentran sin embajadores desde 2008, cuando La Paz expulsó al diplomático estadounidense acusándole de apoyar un supuesto complot de la derecha local, cargo que Washington rechazó, aunque también echó al boliviano, por razones de reciprocidad.

Por la misma razón también expulsó a la oficina antinarcóticos DEA y a la cooperación USAID.

Morales, un indígena de tendencia izquierdista y aliado de Cuba y Venezuela, había abogado en enero pasado su deseo de que La Paz y Washington restituyan embajadores