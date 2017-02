El escándalo de Odebrecht toca al presidente panameño

Juan Carlos Varela fue señalado de haber recibido 'donaciones' de la constructora brasileña

CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ (10/FEB/2017).- El escándalo de Odebrecht salpicó a otro mandatario latinoamericano: el presidente panameño, Juan Carlos Varela, quien fue señalado de haber recibido “donaciones” de la constructora brasileña, lo que negó tajantemente.

En una comparecencia convocada de urgencia, Varela aseguró que “no existen donaciones de la empresa Odebrecht” y se comprometió a entregar una lista de los donativos privados que recibió en la campaña de 2014, contradiciendo así la acusación de su antiguo ministro consejero y socio del bufete Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora.

Fonseca Mora llevaba callado muchos meses, prácticamente desde que su despacho de abogados protagonizó en abril del año pasado los denominados Papeles de Panamá, pero ayer soltó una bomba informativa que ha desatado un vendaval político en el país.

“A mí, el presidente Varela, escuchen esto con atención y que me caiga un rayo si es mentira, me dijo que él había aceptado donaciones de Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo”, aseguró Fonseca Mora en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Fiscalía.

El abogado acudió de manera voluntaria al Ministerio Público, junto a su socio en la firma, Jürgen Mossack, después de que sus oficinas fuesen allanadas por su presunta implicación en el caso “Lava Jato”, la mayor trama de corrupción de la historia de Brasil.