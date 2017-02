Estado Islámico declara guerra a Israel y dispara proyectiles

El grupo terrorista lanza siete torpedos a la ciudad de Eilat y advierte que ataques se agravarán

JERUSALÉN, ISRAEL (09/FEB/2017).- El grupo Estado Islámico (EI) declaró la guerra a Israel con el lanzamiento de una serie de proyectiles contra la ciudad meridional israelí de Eilat desde la península del Sinaí, en el vecino Egipto, interceptados por el sistema "Cúpula de Hierro".



En una declaración, el grupo yihadista Wilayat Sinai (Provincia del Sinaí), filial del EI en Egipto, se atribuyó el lanzamiento de siete proyectiles Grad contra la ciudad de Eilat , en el mar Rojo, como parte de su guerra contra el Estado judío.



"La guerra contra los infieles continuará y la guerra contra EI no ayudará a los incrédulos", destacó la organización yihadista en su declaración, difundida en Internet, en la que calificó a Israel de "usurpador".



La filial egipcia del Estado Islámico, que libra una sangrienta lucha contra las fuerzas egipcias desde hace años, afirmó que continuará sus ataques contra territorio israelí y advirtió que los próximos serán "mucho más graves".



Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) informaron que el sistema de defensa antimisiles "Cúpula de Hierro" interceptó anoche al menos tres de una serie de cohetes disparados contra la localidad de Eilat desde el otro lado de la frontera con Egipto.



"Los proyectiles fueron disparados desde Egipto y tres fueron interceptados por la Cúpula de Hierro", destacó el Ejército israelí, tras afirmar que el incidente no dejó víctimas, ni heridos, según reporte de la edición electrónica del Ha'aretz Daily.



En un informe, el Comando Sur de las FDI precisaron que dos proyectiles aterrizaron en áreas abiertas en la región del Negev, aunque no provocaron daños, ni lesionados y que tres fueron interceptados con éxito por el sistema antimisiles sobre Eilat.



La Cúpula de Hierro no había derribado cohetes disparados contra Eilat desde la operación "Escudo Protector" 2014, lanzada contra el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamas) en la franja de Gaza.



La Policía de Eilat informó que ninguno de los cohetes cayó dentro de los límites de la ciudad y pidió a los residentes reportar inmediatamente los incidentes sospechosos y objetos encontrados.



El incidente se registró unas horas después de que un mortero cayó en los altos del Golán, junto a la cerca fronteriza, sin causar muertes, heridos o daños.