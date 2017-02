Se registra una explosión en una central nuclear francesa

El estallido ocurrió en la sala de control del sitio y provocó un incendio; hay cinco heridos

PARÍS, FRANCIA (09/FEB/2017).- Al menos cinco personas habrían resultado heridas como resultado de una explosión ocurrida esta mañana en la central nuclear de Flamanville, en el norte de Francia, sin riesgos de contaminación radiactiva, informaron fuentes oficiales.

La explosión se produjo en la sala de control de la central, fuera de la zona nuclear, en torno a las 10:00 horas locales, (08:00 GMT), y habría provocado un incendio.

Por el momento, se informa de la existencia de cinco personas intoxicadas por inhalación de humo, aunque su estado no reviste gravedad.

Hasta el lugar se han desplazado los equipos de emergencia pero, según fuentes de la prefectura citadas por el diario local Oues France , no se ha activado el plan particular de intervención ya que no hay riesgo nuclear. Las autoridades descartaron el "riesgo nuclear" y medioambiental de la explosión, precisaron las fuentes.

De acuerdo a los bomberos, el incendio estaría prácticamente controlado dos horas después de la explosión. Las autoridades han advertido de que no hay ningún riesgo de contaminación, ya que el estallido se produjo donde aún se está instalando el citado reactor, La Presse de la Manche. La planta pertenece a la empresa Électricité de France (EDF), que tiene sede en París.

En la superficie de la central hay en funcionamiento dos reactores nucleares que fueron construidos en los años 1986 y 1987. La finalización del tercer reactor está prevista para el año que viene.