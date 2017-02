Moscú reafirma cooperación con Irán

Niegan estar de acuerdo con Donald Trump en que el país es un Estado terrorista

MOSCÚ, RUSIA (06/FEB/2017).- Rusia estableció hoy sus diferencias con Estados Unidos sobre Irán, al rechazar que el país persa sea un Estado terrorista, y reafirmó su voluntad de cooperación con Teherán.



"Todos saben que Rusia tiene buenas relaciones con Irán y que cooperamos en varios rubros. Apreciamos nuestras relaciones comerciales y económicas y deseamos que sigan en desarrollo", dijo el vocero presidencial ruso Dmitry Peskov.



La puntualización rusa siguió a la posición del presidente estadunidense Donald Trump de que Irán es el Estado terrorista número uno, también a la serie de nuevas sanciones impuestas por Washington contra 13 personas y 12 entidades vinculadas al programa iraní de misiles, tras el ensayo iraní de un misil el domingo 29 de enero.



Las sanciones incluyen a personas y entidades relacionadas con el movimiento islámico fundamentalista Hezbolá, que Estados Unidos considera terrorista y es apoyado por Irán.



Peskov acotó que todo mundo sabe que las posiciones de Moscú y Washington sobre varios temas son diametralmente opuestas, pero no deben de constituir un impedimento para la comunicación ni para relaciones bilaterales pragmáticas y beneficiosas.



En el mismo sentido se pronunció el vicecanciller ruso Sergey Ryabkov, para quien las sanciones contra Irán no son la herramienta apropiada para resolver los problemas.



Lamentamos que eso (las sanciones) hayan sucedido, pues siempre hemos expresado nuestra posición de que no son aceptables ni deseables para resolver ciertos asuntos, agregó de acuerdo a despachos de la agencia rusa Itar Tass.



Peskov, además, dijo que Rusia espera disculpas de la cadena estadunidense de noticias Fox por haber llamado "asesino" al presidente Vladimir Putin en una entrevista con Trump.



Ryabkov, a su vez, aclaró que aún no está fijada la fecha para una reunión entre el canciller ruso Sergey Lavrov y su par estadounidense Rex Tillerson. Moscú guarda absoluta calma respecto a esa reunión, aseguró el vicecanciller ruso.