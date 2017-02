EU y Rusia podrían enfrentar ‘una gran lucha’ contra el EI: Trump

El presidente de EU indica que aunque respeta a Putin no quiere decir que se lleven bien

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (05/FEB/2017).- El presidente Donald Trump dijo que aunque respeta al presiente Vladimir Putin eso no quiere decir que tendrá buenas relaciones con él, aunque dejó abierta la puerta para que ambos trabajen juntos en el combate al terrorismo en el mundo.



"Respeto a mucha gente pero eso no quiere decir que me voy a llevar bien con ellos, y él es un líder de su país", dijo el mandatario durante una entrevista con la cadena televisora Fox, al insistir que "es mejor llevarse bien con Rusia y no mal".



En una porción de la entrevista con el comentarista conservador Bill O´Ralley dada a conocer esta mañana, Trump dijo que si Rusia colabora con Estados Unidos en el combate contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) sería "una gran lucha, eso está bien".



"Pero ¿eso quiere decir que me voy a llevar bien con ellos?, no tengo idea", insistió.



Cuando O´Ralley lo cuestionó sobre la historia de violencia de Putin, quien ha sido acusado de estar detrás de la muerte de sus opositores políticos, Trump no se inmutó y cuestionó en cambio la historia de violencia en su propio país.



"Hay muchos asesinos, o ¿crees que nuestro país es tan inocente?, reviró.



Durante la entrevista el mandatario insistió en su clamor de que durante la pasada elección presidencial inmigrantes indocumentados pudieron sufragar, a pesar de que no existe evidencia que soporte su dicho.



"Permíteme decirte que cuando ves ilegales, personas que no son ciudadanos y están en los registros (electorales)... mira Bill, podemos ser inocentes, pero si echas un vistazo a los registros, tienes ilegales, gente muerta, eso es lo que tienes y es realmente una mala situación, realmente malo", sostuvo.