Inculpan a Toledo por recibir sobornos de Odebrecht

Un colaborador eficaz confirmó a las Fiscalías de Brasil y Perú que Toledo recibió 20 MDD en sobornos a la empresa brasileña

LIMA, PERÚ (03/FEB/2017).- El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) es la primera gran figura de la política peruana inculpada por haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, según comenzaron a revelar hoy medios locales que citan fuentes de la Fiscalía.

Los diarios La República y Correo revelaron, en sus versiones digitales, que un colaborador eficaz confirmó a las Fiscalías de Brasil y Perú que Toledo recibió 20 millones de dólares en sobornos para entregar la construcción de la carretera Interoceánica a la empresa brasileña Odebrecht.

La República explicó que "el dinero fue girado a compañías offshore (extraterritoriales) manejadas por el amigo del expresidente Toledo, Joseff Maiman Rapaport", entre el 2005 y 2008.

Maiman fue el empresario que creó la empresa Ecoteva con la suegra de Toledo en Costa Rica y con cuyos fondos pagó las hipotecas de sus casas y adquirió bienes para el exmandatario por casi cinco millones de dólares, un caso por el cual ambos fueron investigados por presunto lavado de dinero.

En enero pasado, la Fiscalía de Perú había corroborado que una sociedad de Maiman recibió una transferencia de dinero de la brasileña Camargo Correa, también implicada en el escándalo de corrupción, para supuestos sobornos en la construcción sobre suelo peruano del tramo IV de la Carretera Interoceánica del Sur (IIRSA).

La sociedad Trailbridge Ltd, a la que Camargo Correa transfirió 91 mil dólares en el Reino Unido, es propiedad de Maiman, según las indagaciones de la Fiscalía peruana en colaboración con sus pares británicos.

De acuerdo con Correo, el colaborador eficaz que apuntó a Toledo es el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien abandonó el país tras el escándalo y fue sucedido en diciembre pasado por Mauricio Cruz.

Ambos diarios coinciden con la versión de la revista británica The Economist, difundida hoy horas antes, de que el fiscal a cargo del caso, Hamilton Castro, pedirá la detención de Toledo en las próximas horas por los delitos de cohecho y lavado de activos.

A través de su cuenta en Facebook, Toledo escribió hoy: "después de 11 años de haber concluido nuestro Gobierno, pese a múltiples investigaciones, no me encuentran nada y hay quienes me la tienen jurada".

"Yo estaré listo -como siempre-, para colaborar con la Justicia. De ella nunca me corro. Pero Justicia; no venganza", agregó el exmandatario.

Por su parte, su esposa Elianne Karp afirmó que "se trata de una persecución política armada sin ningún dato, ninguna prueba de las acusaciones verbales de los medios".

La ex primera dama añadió que la cuenta bancaria de Maiman, en la que supuestamente se depositaron los sobornos, "es de él y solo suya y sus negocios son solo suyos".

En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, fue ministro de Economía y primer ministro bajo el Gobierno de Toledo.

En un mensaje en la red social Twitter, Kuczynski afirmó hoy que "la Justicia debe ser igual para todos. Si alguien cometió corrupción, debe ser sancionado".

De acuerdo con la información de sus redes sociales, Toledo y su esposa estaban en París asistiendo al Foro de Mercados Emergentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La prensa local informó que la Policía Nacional se encuentra en la casa de Toledo en Lima con la aparente intención de ejecutar un allanamiento en la propiedad.

El fiscal Castro viajó a Brasil en enero pasado y se reunió ayer en Lima con la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, para compartir información sobre el acuerdo suscrito con Odebrecht en ambos países.

La República agregó que los datos fueron proporcionados por un colaborador eficaz e información bancaria de Panamá, Costa Rica y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.