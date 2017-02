Comercial del Super Bowl que aborda migración provoca polémica

El anuncio de ‘84 Lumber’ muestra a una madre y su hija hacer un viaje para cruzar la frontera

DALLAS, ESTADOS UNIDOS (03/FEB/2017).- La empresa proveedora de materiales de construcción "84 Lumber" filmó un comercial de televisión que se difundirá el próximo domingo en el Super Bowl, y que está causando debate en internet al abordar directamente el tema de la inmigración.



El anuncio de 90 segundos y que se titula "La jornada comienza", muestra lo que parece es una mujer mexicana y su hija, que emprenden un largo viaje en camión y a pie.



Madre e hija empacan sus pertenencias, incluyendo fotografías personales, y se suman a otros viajeros en una jornada en la que cruzan campos, ríos y vías de ferrocarril, deteniéndose en el desierto para acampar a la luz de una fogata.



La imagen final las muestra tomadas de la mano, justo cuando aparentemente la madre y su hija se aprestan a cruzar la frontera y entonces aparece el texto: "vea la conclusión en Journey84.com."



La compañía, con sede en la pequeña comunidad de Eighty Four al sur de Pittsburgh, Pensilvania, informó que esa será la parte del comercial que podrá ser vista por los millones de televidentes del Super Bowl, que se jugará en Houston, Texas.



La segunda parte, "incluye contenido considerado demasiado controversial para la televisión", por lo que los televidentes serán dirigidos a concluir la historia al sitio de internet "journey84.com", creado para ese objetivo.



"Ningún anuncio en el Super Bowl de este año ha inspirado más confusión y especulación que el de la compañía de materiales de construcción 84 Lumber", aseguró este viernes AdWeek, una publicación especializada en la industria de la publicidad.



De acuerdo con Mashable, un portal noticioso sobre tecnología y cultura digital, el anuncio que se verá este domingo, es una versión revisada, luego de que la cadena de televisión Fox rechazara su presentación inicial el mes pasado.



La compañía 84 Lumber, "originalmente había deseado que el comercial mostrara un muro fronterizo", pero la cadena de televisión lo calificó de "demasiado político" basado en su semejanza con el proyecto que promueve el presidente Donald Trump.



La empresa, que posee más de 250 ferreterías en 30 entidades de Estados Unidos, decidió entonces aprovechar al máximo la situación convirtiendo el anuncio en lo que en la publicidad se conoce como "cliffhanger", mostrando una parte y dejando la otra en suspenso.



La conclusión del anuncio no está claro, lo que de acuerdo con publicistas podría ser una estrategia inteligente para la compañía, fundada en 1956.



"Este anuncio del Super Bowl es el comienzo de nuestra campaña de reclutamiento de 2017. Queremos lanzar una amplia red y atraer a diferentes personas para que soliciten empleo. Y no hay lugar más grande para lanzar una red que el Super Bowl", explicó la compañía en su sitio de Facebook.



Con este anuncio, 84 Lumber espera atraer empleados, especialmente hombres entre los 20 y 29 años de edad.



El anuncio le ha atraído a la compañía simpatías y críticas: Esto es "una reflexión corporativa sobresaliente de la conciencia social. Gracias por sus valores y su coraje", escribió Jim Turpin, un residente de Maine en el sitio de la compañía en Facebook.



En cambio, otros visitantes del sitio, como Richard Strickler, convocaron a boicotear a la compañía de materiales. "Boicot 84 Lumber. Esta compañía antiamericana apoya a los ilegales en vez de los fuertes trabajadores estadunidenses".



El comercial no será el único que aborde el sensitivo tema de la inmigración durante el Super Bowl.



La marca de cerveza Budweiser difundirá un anuncio en el que muestra el viaje y los esfuerzos realizados por Adolphus Busch, el cofundador de la compañía cervecera Anheuser-Busch, cuando llega a Estados Unidos desde Alemania para perseguir su sueño de elaborar una cerveza.