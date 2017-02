Der Spiegel, The New Yorker e ilustradores del mundo critican la era de Trump

La Estatua de la Libertad fue la imagen típica para referirse a EU como una nación de inmigrantes La revista alemana reveló en su portada a Donald sosteniendo la cabeza recién cortada de la Estatua de la Libertad GUADALAJARA, JALISCO (03/FEB/2017).- Las primeras dos semanas de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos han generado toda clase de reacciones, y el trabajo de numerosos artistas plásticos en el mundo ha servido para capturar la incertidumbre que produce el estilo del nuevo líder. Mientras que una larga lista de ilustradores y dibujantes han compartido su trabajo en redes sociales para capturar dudas y críticas, al menos dos grandes publicaciones hicieron ya su aporte a esta lectura gráfica del clima mundial: Der Spiegel, la prestigiosa revista semanal de periodismo de Alemania, y The New Yorker, la respetada publicación semanal de Estados Unidos. Der Spiegel, en concreto, reveló su portada de su edición del sábado 4 de febrero con una imagen en la que Trump sostiene la cabeza recién cortada de la Estatua de la Libertad. La ilustración es del artista Edel Rodriguez, el mismo que diseñó la serie "Derretimiento" que la revista Time utilizó para dos portadas en torno a las elecciones de Estados Unidos. La portada de The New Yorker también provocó expectación: en su aniversario, el clásico semanario publica a su personaje Eustace Tilley, un dandy que luce un emblemático monóculo; esta vez, sin embargo, publicará en la edición del 13 al 20 de febrero a la antorcha de la Estatua de la Libertad apagada. Según ha dicho la casi centenaria publicación, la ilustración de John W. Tomac recuerda que la Estatua de la Libertad fue la imagen típica para referirse a la construcción de Estados Unidos como una nación de inmigrantes --era la primera imagen del país que veían los llegados desde Europa que arribaban a través de la Isla Ellis--; "ahora parece que estamos apagando esa luz", según el comentario del artista. Twitter tiene su propia revolución de ilustraciones de la época, sobre todo inspiradas por el veto que el gobierno de Trump ordenó a inmigrantes y refugiados de siete naciones donde la mayor parte de la población es musulmana. Según registra una nota de El País, cientos de ilustradores respondieron con sus trabajos originales a la convocatoria de un youtuber, Hank Green, que ofreció donar cinco dólares por cada tuit de apoyo a los inmigrantes y refugiados afectados por la política de Trump. Se trata de una de las respuestas masivas más evidentes de los artistas gráficos del mundo a través esta red social, y prácticamente todos los trabajos subrayan la vocación de Estados Unidos y su pueblo por ayudar a los inmigrantes y refugiados del mundo, en lugar de cerrarles las puertas como estableció la orden del nuevo gobierno. Varios de los trabajos incluyen fragmentos de El Nuevo Coloso, el poema de Emma Lazarus, de 1883, grabado al pie de la Estatua de la Libertad con versos como: "¡Guardaos, tierras antiguas, vuestra pompa legendaria!/ Dadme a vuestros rendidos, a vuestros desdichados,/ a vuestras hacinadas muchedumbres que anhelan respirar en libertad./ Enviadme a los desamparados, a los que azotan las tempestades./ ¡Yo alzo mi antorcha junto a la puerta dorada!". El tuit final de Hank Green, publicado el martes, señala que recibió dos mil 213 piezas de arte, por lo que donará 11 mil 65 dólares para cumplir su oferta.

Der neue SPIEGEL. Ab jetzt zum Download und ab morgen im Laden erhältlich: https://t.co/qv6ihBqCQm pic.twitter.com/xtfI9YL2yW — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 3 de febrero de 2017

Finally got the final count! 2,213 pieces of art, for a total of $11,065 donated to the @ACLU! Thank you everyone for sharing. pic.twitter.com/6z35dqr2SP — Hank Green (@hankgreen) 31 de enero de 2017