Confirman nacionalidad egipcia del atacante en el Louvre

El atacante, de 29 años, llegó recientemente de forma legal a Francia

PARÍS, FRANCIA (03/FEB/2017).- El procurador de París, François Molins, informó que la persona que agredió hoy a un militar en el recinto del Museo del Louvre de esta capital tiene 29 años, es de nacionalidad egipcia y llegó recientemente de forma legal a Francia.



En una declaración a la prensa, Molins precisó que el individuo llegó procedente de Dubai con una visa que le concedió el consulado de Francia en ese emirato árabe.



De acuerdo con el procurador, el individuo, cuya identidad no fue proporcionada, tenía un boleto de regreso para el próximo 5 de febrero y no estaba fichado en el país europeo por violación a la ley.



El individuo adquirió en la capital francesa dos machetes militares de 45 centímetros con los que atacó esta mañana a cuatro militares que patrullaban el Museo del Louvre al grito de "Allah Akbar" (Alá es grande, en árabe) hiriendo a uno de ellos, precisó la fuente.



El procurador indicó que por el modo de operar fue acusado de delitos como tentativa de ataque terrorista, entre otros cargos, "estaba muy determinado" a atacar y pudo actuar "solo o con cómplices, no lo sabemos".



De acuerdo con medios franceses, que citaron fuentes oficiales, el atacante es licenciado en Derecho y habría trabajado como consejero jurídico y como ejecutivo de varias empresas.



El hombre se encuentra "en un estado muy grave" en el hospital europeo Georges Pompidou, donde fue operado luego de recibir cinco balazos de los militares que atacó la mañana de este viernes en el Louvre.