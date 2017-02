Yemeníes en NY protestan por orden migratoria de Trump

Cierran sus negocios para manifestarse contra la medida que prohíbe la entrada a refugiados e inmigrantes

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (02/FEB/2017).- Centenares de comerciantes yemeníes cerraron hoy sus negocios en Nueva York en protesta por la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, que prohíbe temporalmente la entrada a refugiados y emigrantes de siete países.

Ultramarinos y otros negocios de venta de café, alimentos y productos para el hogar, que se han vuelto indispensables en comunidades en los cinco condados de la ciudad, cerraron sus negocios al mediodía y permanecerán así durante ocho horas, para expresar de esa forma su rechazo a la controvertida orden.

"Tenemos que cerrar, de otra manera, nadie nos va a escuchar. Tenemos que salir (a la calle) y dejarle saber a la gente que esto no es aceptable", dijo a medios locales el comerciante Nader Muharran, radicado en este país hace cinco años y que dijo ser ciudadano estadounidense.

La Yemeni American Coalition convocó al cierre y a una manifestación en la tarde frente a la presidencia del condado de Brooklyn, que se inició con una oración para luego escuchar historias de cómo ha afectado a la comunidad yemení la orden ejecutiva.

La organización estima que unos mil negocios han contestado al llamado en repudio a la orden ejecutiva emitida el pasado viernes.

Muharran afirmó que la orden le impedirá traer a sus hermanos desde Yemen, como tenía previsto.

Yemen, Libia, Sudán, Somalia, Siria, Iraq e Irán son los países afectados por la acción del mandatario.

"Soy ciudadano y tengo el derecho de traerlos aquí. Esta orden no me lo permitirá", lamentó Muharran, quien aseguró al diario New York Post que no le importa perder dinero con el cierre de su negocio.

Abdo Saeed, dueño de un café y también ciudadano estadounidense, aseguró por su parte que "todo el mundo está triste", incluido los estadounidenses, con la acción presidencial,

"Si salimos afuera tal vez él escuchará, tal vez cambie", dijo en referencia a Trump.

La orden ejecutiva ha sido impugnada en tribunales, en primer lugar por la Unión de Libertades Civiles que logró que un tribunal federal en Nueva York bloqueara parte de su contenido al dictaminar que refugiados y otras personas afectadas por la medida y que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados a sus países.

Los estados de Washington, Virginia, Massachusetts, Nueva York y Minesota, que se sumaron hoy, han demandado también en sus respectivas jurisdicciones la orden ejecutiva.

Se calcula que en Nueva York hay unas 13 mil tiendas de ultramarinos, conocidas popularmente como "bodegas", de las que según la oficina del Presidente del condado de Brooklyn entre cuatro mil y seis mil estarían regentadas por yemeníes.