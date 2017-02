Trump pide no preocuparse por sus llamadas telefónicas

''Cuando escuchen algo sobre la duras llamadas telefónicas que estoy haciendo, no se preocupen'', dice el presidente de EU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (02/ENE/2017).- El presidente Donald Trump dijo que nadie debe preocuparse por lo que se ha dicho sobre sus llamadas telefónicas, en una aparente alusión a sus conversaciones con líderes extranjeros.



"Cuando escuchen algo sobre la duras llamadas telefónicas que estoy haciendo, no se preocupen, simplemente no se preocupen. Son duras. Tenemos que (ser) duros. Es hora de que seamos un poquito duros amigos", afirmó en el tradicional Desayuno de Plegaria Nacional.



"Se están aprovechando de nosotros virtualmente todas las naciones del mundo. Eso no va a ocurrir más. Eso ya no va a ocurrir", señaló.



Su más reciente llamada con el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, generó polémica aquí luego que el diario The Washington Post reportó que el presidente estadounidense la cortó de forma abrupta por diferendos sobre un acuerdo bilateral sobre refugiados.



De la misma forma generó atención mediática en las últimas 24 horas una conversación con el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto y que generó versiones sobre una supuesta amenaza de enviar tropas a México, que fueron desmentidas por el Gobierno mexicano y por varios medios estadunidenses.