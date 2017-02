Calculan que muro fronterizo estará listo en dos años

El nuevo jefe de Seguridad Interior de EU prevé que el financiamiento de la obra esté resuelto “relativamente pronto”

GUADALAJARA, JALISCO (01/FEB/2017).- El nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo calcular que el muro en la frontera con México que pretende construir el gobierno de Donald Trump deberá estar listo en dos años, según sus planes.

“Realmente espero que esté listo en dos años”, declaró el retirado general John F. Kelly en la primera entrevista que ofrece a la televisión, en una charla exclusiva para Fox News. “Será construido donde sea necesario primero y desde allí lo terminaremos. Así es como yo lo veo”.

Kelly hizo este miércoles un sobrevuelo de reconocimiento por varios puntos de la frontera con México, incluyendo la zona del valle del Río Grande, que en México se llama Río Bravo.

En la entrevista con Fox News, el funcionario reconoció la importancia de contar con el apoyo del personal asignado a la vigilancia fronteriza, que “va a asegurarse de que el muro esté intacto”.

Kelly aseguró que las leyes vigentes le dan autoridad al gobierno de Trump para comenzar con la obra y dijo que ahora mismo se ocupan de su financiamiento, que, dijo, podría quedar resuelto “relativamente pronto”.

También advirtió que ha impulsado un aumento de recursos para fortalecer los procedimientos legales contra inmigrantes ilegales. “Eso ya sería una disuasión importante para quienes planeen hacer ese viaje”.

Igualmente, dijo que, aunque la seguridad de los estadounidenses es prioritaria en torno al muro, le gustaría construir una relación con México en los temas fronterizos comunes. “Sería una relación de mutuo beneficio”.

Kelly habló igualmente de las críticas contra agentes de su departamento en torno al veto ordenado por el presidente para el ingreso de migrantes de siete países de mayoría musulmana. Según el funcionario, investigaron y descartaron los reportes de malos tratos contra viajeros.

Atribuyó las críticas al hecho poco común de que el gobierno recién llegado cumpla de inmediato sus promesas: “El señor Trump no es querido por todos en Estados Unidos (…) creo que el público no está acostumbrado a gente que toma decisiones rápidas, no creo que estén acostumbrado a gente que dice cosas en campaña que luego cumplen”.