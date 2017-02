Secretario de Seguridad de EU sobrevuela frontera con México

Junto con el gobernador de Texas, John Kelly realizó su primera visita a la frontera sur para supervisar la seguridad de la zona

TEXAS, ESTADOS UNIDOS (01/FEB/2017).- El nuevo secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, John Kelly, realizó hoy su primera visita a la frontera sur para supervisar la seguridad de la zona y analizar con el gobernador de Texas, Greg Abbott, la vigilancia conjunta.



Kelly y Abbott realizaron un sobrevuelo en helicóptero por un tramo de la frontera en el sureste de Texas y ambos funcionarios recibieron información sobre las capacidades y operaciones que se efectúan en esa parte del valle sur de la entidad.



Kelly dijo que en Washington se cree saber sobre la frontera, sin embargo, la única opinión que cuenta "es la de las personas que trabajan" en la zona, lo que significa funcionarios de seguridad federales y estatales.



Durante la gira, el gobernador Abbott reiteró su compromiso de ser un socio de la administración federal en los esfuerzos para asegurar la frontera, sin entorpecer el flujo del comercio legal.



"Queremos lograr la seguridad, pero también queremos promover el desarrollo económico", aseveró Abbott.



"Me complace estar trabajando con el secretario Kelly en la solución de nuestros desafíos fronterizos y me alienta la atención que el gobierno federal está dando a este grave problema", señaló el gobernador en un comunicado.



"Estoy comprometido con la protección y seguridad de la gente del estado de Texas, y el secretario Kelly también ha expresado que la seguridad fronteriza es una prioridad para él y la nueva administración", indicó.



"Juntos, con el gobierno federal, Texas no vacilará en nuestra determinación de mantener a nuestros ciudadanos a salvo", aseguró.



Abbott celebró la propuesta del presidente Donald Trump de construir un muro a lo largo de la frontera, pero reiteró que se debe asegurar "que somos capaces de continuar con el comercio" de manera efectiva.