EU entrega a Ecuador información sobre Odebretch

El fiscal general explicó que el secreto sumarial que protege a las investigaciones en ambas naciones le impide identificar públicamente a los sospechosos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (01/ENE/2017).- El fiscal general de Ecuador dijo que el gobierno de Estados Unidos le entregó el miércoles información relacionada sobre los sobornos por 33 millones de dólares que la constructora brasileña Odebretch pagó a funcionarios de la nación andina para obtener contratos públicos multimillonarios.

"Nos dieron información básica con la que estamos empezando a trabajar", dijo el fiscal general ecuatoriano Galo Chiriboga, en referencia a la reunión que sostuvo horas antes en Washington con el subprocurador adjunto de Justicia, Bruce Swartz, con quien acordó crear un equipo binacional de investigación.

Chiriboga explicó a The Associated Press que el secreto sumarial que protege a las investigaciones en Estados Unidos y en Ecuador le impide identificar públicamente a los sospechosos señalados por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, agregó que la investigación conjunta, en la que participarán 13 funcionarios estadounidenses y 15 ecuatorianos, permitirá "proveer información que no sólo va a dar nombres, sino cuentas corrientes y todas las operaciones irregulares que en este proceso se han presentado".

Chiriboga explicó que si bien su despacho ha allanado oficinas de la empresa brasileña, incautado computadoras y documentación financiera, hasta el momento no ha practicado arresto alguno. "No tenemos detenidos todavía, y esperamos tenerlos cuando las evidencias que estamos obteniendo durante este proceso de investigación lo permita", indicó.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, la constructora brasileña aceptó que pagó jugosas sumas en sobornos en varios países de América Latina y África para hacerse de contratos públicos multimillonarios. A funcionarios de Ecuador entregó 33.5 millones de dólares.

Odebrecht construyó diversas obras de infraestructura en Ecuador desde finales de la década de 1980 hasta el año pasado. El gobierno del presidente Rafael Correa impulsó obras por alrededor de mil 600 millones de dólares con esa empresa.

Chiriboga dijo que aprovechó su encuentro con homólogos estadounidenses para pedirle celeridad a los 16 pedidos de extradición cursados por Quito. El funcionario rehusó identificar a las personas requeridas y las describió como relacionadas a violaciones de derechos humanos y de corrupción.

"Somos un país que ha cooperado en forma eficaz en temas relacionados a drogas y lavado de activos, y por lo tanto aspiramos a recibir el mismo trato", agregó el fiscal general, quien planea pernoctar en la capital estadounidense hasta el sábado.